Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

ГК «Гарда»: мошенники притворяются известными людьми и официальными лицами

Мошенники стали чаще атаковать пользователей Telegram и W******p под видом известных блогеров, администраторов популярных каналов, официальных и должностных лиц. Они предлагают участвовать в выгодных инвестиционных проектах, требуют сдать деньги на какие-то инициативы, просят поддержать или объявляют о фейковой победе в конкурсах и розыгрышах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Мошенники создают поддельные аккаунты популярных каналов или личных страниц, и часто такие аккаунты визуально неотличимы от настоящих: одинаковые аватарки, схожие названия, скопированные ленты с постами, среди которых маскируются мошеннические:

Из-за высокой осведомленности аудитории и просветительской работы популярных telegram-каналов и блогеров мошенники используют те же схемы на бытовом уровне. Так, растет количество сообщений от фейковых представителей школ и университетов, почты и курьерских служб, поликлиник и председателей ТСЖ:

Сценарий обычно строится на срочности и давлении: жертву просят срочно подтвердить данные, перевести деньги «на ремонт» или поддержать «социальный проект». Для достоверности мошенники копируют стиль официальной переписки и используют похожие имена в профилях. Если приходит сообщение от «официального лица» или известного канала, лучше перепроверить информацию через сайт организации или через знакомые контакты. Если сомневаетесь, не отвечайте и не переходите по ссылкам.

Мошенники меняют легенды и инструменты, но их цель всегда одна ‒ быстро получить доступ к деньгам или данным. Остановить их может только привычка все перепроверять и не действовать в спешке.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Хакер, воровавший приватные женские фото в аэропортах, сел на семь лет

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще