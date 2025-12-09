Indeed CM 7.2 помогает в построении импортонезависимой PKI-инфраструктуры

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, объявила о выходе новой версии Indeed Certificate Manager — продукта для управления инфраструктурой открытых ключей. В числе ключевых улучшений версии 7.2 поддержка российских удостоверяющих центров SafeTech CA и Aladdin eCA, служб каталогов Ред Адм и Samba AD DC.

Одним из значимых нововведений в Indeed Certificate Manager 7.2 стала интеграция с российскими удостоверяющими центрами SafeTech CA и Aladdin Enterprise CA. Благодаря этому организации могут выстроить PKI-инфраструктуру на базе отечественного программного стека и полностью соответствовать требованиям регуляторов. Теперь пользователи системы могут выполнять бесшовную миграцию с Microsoft CA на SafeTech CA или Aladdin eCA без необходимости останавливать бизнес-процессы.

Кроме этого, в версии 7.2 компания «Индид» добавила поддержку служб каталогов «Ред Адм» и Samba AD DC, что делает продукт еще более гибким для внедрения в организациях, стремящихся не зависеть от решений иностранных поставщиков. Внедрение новых служб каталогов закрывает задачи администраторов по управлению пользователями в Linux-среде и позволяет отказаться от привязки к Microsoft Active Directory в пользу российских и open-source-аналогов.

Другие важные изменения разработчик внес в сервис внутреннего электронного документооборота (Indeed CM ЭДО). В новой версии реализована поддержка усовершенствованной электронной подписи. Появилась возможность работать не только с классическим форматом CMS, но и с форматами стандарта CAdES, включая CAdES-T, CAdES-X Long Type 1 и CAdES-A. Это открывает новые возможности для автоматизации документооборота и обеспечивает максимальную степень защиты документов. Формат CAdES-T фиксирует точный момент подписания, CAdES-X Long Type 1 гарантирует сохранность подписи при изменении состояния сертификата, а CAdES-A обеспечивает долговременную верификацию документов. При этом пользователям не нужно разбираться в технических особенностях стандартов, поскольку система автоматически выбирает корректный тип подписи в зависимости от установленных политик.

Теперь Indeed Certificate Manager поддерживает работу с ключевыми носителями на рабочих станциях под управлением Astra Linux SE в режиме замкнутой программной среды (ЗПС). Исполняемые файлы компонента Indeed CM Middleware, отвечающего за операции с ключевыми носителями, подписываются цифровой подписью. Таким образом Indeed CM гарантирует целостность и неизменность файлов при работе в защищенном режиме, что позволит компаниям использовать продукт в инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности.

Еще одно обновление Indeed CM 7.2 призвано повысить удобство работы администраторов. В мастере настройки появились дополнительные подсказки, которые помогают быстрее выполнить первоначальную конфигурацию и избежать ошибок при вводе параметров. Консоль управления стала более гибкой и наглядной: переработанная структура параметров позволяет оперативно настраивать права, разрешения и ограничения в соответствии с требованиями организации. Это делает адаптацию системы под внутренние процессы быстрее и эффективнее, а контроль за действиями пользователей — прозрачнее.

«Мы продолжаем системно развивать наш продукт, чтобы оставался надежным и удобным инструментом для управления инфраструктурой открытых ключей. Нововведения в версии 7.2 помогут российским компаниям выстроить надежную PKI-инфраструктуру, используя привычные инструменты автоматизации управления жизненным циклом цифровых сертификатов. Поддержка отечественных удостоверяющих центров и служб каталогов, реализация новых форматов электронной подписи, работа с ключевыми носителями на Astra Linux SE в режиме ЗПС и развитие механизмов администрирования обеспечивают пользователям Indeed CM полное соответствие всем современным требованиям к информационной безопасности и политике импортозамещения. Эти улучшения также делают Indeed CM гибким и универсальным инструментом для работы в гибридных инфраструктурах», — отметил Михаил Яковлев, руководитель продукта Indeed Certificate Manager.