UDV Group и Innostage объединяют усилия в сфере кибербезопасности

Российский разработчик решений для безопасного использования современных технологий UDV Group и провайдер киберустойчивости Innostage заключили меморандум о сотрудничестве. Innostage становится стратегическим партнером UDV Group и добавляет решения разработчика в свой продуктовый портфель. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

UDV Group – российский ИБ-вендор, предоставляющий экосистему решений для защиты технологических и корпоративных сетей, а также физического периметра объектов. Продукты UDV Group сертифицированы ФСТЭК России и входят в Реестр российского ПО, успешно внедряются с 2014 г. в компаниях нефтегазового сектора, промышленных предприятиях, банках, телеком-операторах и государственных структурах России. Помимо этого, в активе UDV Group находится собственная R&D-лаборатория – центр современных технологий обработки данных и кибербезопасности.

Innostage – российская ИТ-компания, специализирующаяся на кибербезопасности, системной интеграции и разработке бизнес-решений для ключевых секторов экономики и государственного сектора. Создатель собственной методологии по выстраиванию киберустойчивой цифровой экосистемы CyberYool и первый интегратор, вышедший на bug bounty в режиме открытых кибериспытаний. В структуру компании входит Центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, применяющий комплексный подход к противодействию цифровым угрозам.

Стратегия партнерства заключается в объединении технологической экспертизы UDV Group в области защиты промышленной инфраструктуры и критических информационных инфраструктур с интеграционной мощью, методологиями и разработками Innostage. Это позволит предложить рынку комплексные отраслевые решения для повышения киберустойчивости как отдельных организаций, так и целых регионов.

В рамках сотрудничества продукты UDV Group будут развернуты на демонстрационном стенде Innostage и станут доступны для детального ознакомления заказчиками.

«В современном мире любые компании, а особенно критически значимые предприятия и инфраструктуры, оказываются под прицелом беспрецедентных киберугроз. Чтобы эффективно противостоять атакам и достичь высокого уровня киберустойчивости, требуется комплексный подход, основанный на применении передовых инструментов ИБ и экспертных знаний. Партнерство с UDV Group открывает нам доступ к развитой экосистеме решений вендора, которая охватывает не только сетевую инфраструктуру, но и сферу физической безопасности. Это позволит нам расширить аудиторию заказчиков и обогатить проектный опыт», – сказал директор по операционному развитию Innostage Кирилл Семенихин.

«Для нас как для вендора ключевым фактором при выборе стратегического партнера является не только охват рынка, но и глубина экспертизы. Innostage обладает одним из сильнейших в стране Центров кибербезопасности, чьи специалисты ежедневно сталкиваются с реальными инцидентами и понимают возможные угрозы. Совместная работа позволит создать целостную, отказоустойчивую среду. Мы готовы предоставить партнеру всю необходимую техническую поддержку и вместе разрабатывать решения, отвечающие на самые актуальные вызовы в области кибербезопасности», – отметил исполнительный директор домена UDV Security Виктор Колюжняк.