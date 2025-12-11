Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

Билайн победил в премии-исследовании Customer Experience Award

Билайн стал победителем в треке «Продукт и сервис». Всего было подано 45 заявок, из которых жюри отобрало 14.

Летом 2025 года Билайн запустил функцию, которая прерывает входящие звонки с неизвестных номеров в случае, если во время разговора клиенту пришло сообщение от банка или с «Госуслуг». Это даёт возможность выйти из-под влияния мошенника. Во время звонка алгоритмы антифрода проверяют номер позвонившего и, если система покажет, что номер мошеннический или может быть таковым, звонок будет прерван, а доступы к банковским счетам клиента Билайна останутся в безопасности.

Директор департамента по разработке антифрод продуктов ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Сергей Эндерс: «Наши клиенты — наша главная ценность, и обеспечение их безопасности и комфорта — одна из важнейших задач. Мы ежедневно работаем над созданием новых функций защиты от телефонного мошенничества, стремясь сделать их максимально удобными и незаметными. Благодаря этому клиенты могут спокойно заниматься своими делами, пока наша защита работает автоматически».

Целью премии-исследования Customer Experience Award стало выявление передовых практик и популяризация технологий и проектов в области клиентского обслуживания. Заявки оценивал Экспертный клуб, в состав которого вошли как квалифицированные представители компаний-участников исследования, так и независимые эксперты.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5z7FP4DРекламодатель: ПАО «ВымпелКом»ИНН/ОГРН: 1027700166636Сайт: beeline.ru

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще