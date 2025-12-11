F6: 12 мошеннических схем, которые используют против детей

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, представила итоги исследования мошеннических схем, которые встречаются в тематических чатах, посвященных популярным у подростков компьютерным играм. Специалисты зафиксировали 12 схем обмана, которые направлены на кражу денег, угон аккаунтов, покупку банковских и социальных карт. Главные риски, которые возникают у подростков в результате таких атак – потеря денег, компрометация персональных данных, угон учетных записей в играх и мессенджерах, шантаж, провокация преступных действий. Об этом CNews сообщили представители F6.

Боты в засаде

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 провели исследование мошеннических схем, которые используются против детей в чатах популярных Telegram-каналов, посвященных компьютерным играм.

Многие подростки подписаны в соцсетях и мессенджерах на тематические каналы, которые насчитывают десятки и сотни тысяч подписчиков. Если у канала открыты комментарии, то в этих чатах злоумышленники активно расставляют ловушки в виде инвестскама, предложений легкого заработка, ссылок на «горячие видео», раздач подарков, а также схем покупки и продажи скинов и других игровых ценностей. Мошенники выбирают подростков как мишень, потому что их легче обмануть и они всегда на связи – в чате.

Аналитики F6 зафиксировали в исследуемых чатах 12 мошеннических и других киберпреступных схем.

Три главных направления, по которым злоумышленники атакуют пользователей в чатах: скам (кража денег по различным схемам), фишинг (угон аккаунтов в играх и мессенджерах), вовлечение в преступную деятельность (покупка детских банковских карт для вывода украденных денег).

В атаках на пользователей чатов мошенники активно используют приемы социальной инженерии. При попытках вовлечь детей в криминальные схемы киберпреступники играют на желании быстрого легкого обогащения. При угоне аккаунтов – на стремлении получить подарок, игровую валюту.

Главные риски, которые возникают при мошеннических атаках на детей в популярных чатах: потеря денег, угон аккаунтов, компрометация персональных и финансовых данных, шантаж, провокация незаконных действий.

Общий принцип мошеннических атак на пользователей чатов: обещание выгоды или небольшая реальная выгода – эмоциональное давление – ключевое действие, которое призвано спровоцировать пользователя перевести деньги или передать запрашиваемые данные.

Злоумышленники активно используют ботов, которые от имени фейковых пользователей оставляют комментарии под сообщениями в канале. Их задача – побудить пользователя перейти в профиль аккаунта, в котором находится мошенническая реклама.

Для привлечения пользователей на мошеннические ресурсы злоумышленники также используют рекламу в Telegram, которую видят подписчики тематических каналов.

Восемь кругов скама

Среди 12 киберпреступных схем, которые исследователи F6 обнаружили в чатах, восемь нацелены на кражу денег пользователей, две – на угон аккаунтов и учетных записей, две – на вовлечение детей в противоправные действия.

Инвестскам. Для продвижения схемы применяются боты, которые оставляют комментарии под сообщениями в каналах. На аватарках таких аккаунтов – изображения привлекательных девушек, а их имена содержат отсылки к денежной теме: «Заработок 2025», «Миллион за день» и тому подобные. Ссылки из профилей аккаунтов ведут на Telegram-каналы, которые обещают быстрый и легкий заработок на инвестициях, а на самом деле перенаправляют на мошеннические сайты и онлайн-казино.

Скам с заданиями по предоплате. Предложения быстро и легко заработать много денег нередко оставляют в чате прямым текстом. Например: «Заработок от 200к в месяц». В одном из типичных сценариев пользователю вначале предлагают ставить лайки отелям, затем – «помогать повысить продажи» и бронировать номера через сайты-агрегаторы, оплачивать их, а потом возвращать сумму и получать бонусы. За первые «задания» выплачивают небольшие суммы, потом ставки растут, и на очередном круге пользователь отправляет мошенникам взятые в кредит десятки тысяч рублей, не получив ничего взамен.

Медовая ловушка. В роли приманки выступают боты-комментаторы с откровенными фотографиями на аватарках. В профиле размещена ссылка на Telegram-канал, в котором предлагают вступить в приватную группу с контентом 18+, эротические чаты или приобрести интимные фото и видео моделей. Особая опасность таких ботов – в том, что они массово атакуют практически все популярные каналы. Эта схема опасна не только потерей денег. Злоумышленники могут шантажировать детей тем, что сообщат родителям или в школу / полицию о «переписке на взрослые темы», и вынуждать их раскрыть личные данные.

Скам на ставках. Пользователей завлекают такие же скам-боты, как и в схемы инвестскама, но фотографии девушек на аватарках выглядят более сдержанно, встречаются и мужские фото. К каждому такому боту привязан Telegram-канал, который обещает легкий и быстрый заработок на ставках, с названиями вроде «Бабки на ставках» и тому подобными. Эти каналы заманивают пользователей на мошеннические сайты, фишинговые ресурсы и онлайн-казино.

Скам с розыгрышем подарков. Мошенники используют фейковые аккаунты реальных администраторов популярных групп в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники мониторят дни рождения участников, под их фотографиями с поздравлениями оставляют сообщения о выигрыше в несуществующем конкурсе и просят «срочно» связаться с «менеджером» по ссылке, чтобы оформить приз. Под предлогом доставки «приза», который якобы находится в другом регионе, предлагают перевести деньги на карту частного лица.

Скам на продаже игровой валюты. Такая валюта продается за реальные деньги и используется в компьютерных играх для покупки виртуальных товаров, ускорения прогресса или получения доступа к уникальному контенту. В некоторых играх валюту можно приобрести через сторонние сервисы. Злоумышленники пользуются этим и предлагают приобрести донатную валюту выгоднее, чем обычно. Если согласиться на их предложение, можно потерять не только деньги, но и игровой аккаунт.

Скам на продаже игровых аккаунтов. На популярных площадках злоумышленники размещают объявления о продаже игровых аккаунтах. Покупатель оплачивает стоимость, видит статус «товар отправлен» и ожидает получения доступа к аккаунту. Но сразу после оплаты мошенник в переписке сообщает, что платеж якобы заморожен из-за технической ошибки, и требует сначала повторный перевод, затем – оплатить комиссию, страховку, разблокировку.

Криптоскам. В качестве приманки вместо «девушек с обложки OnlyFans» злоумышленники используют фейковые новости – например, про несуществующий «указ о крипторубле». Ссылка «Читать далее» из комментария уводит в фейковый Telegram-канал, в котором та же самая ложная информация подается с «подробностями» и ссылкой на другой канал с «уроками» для криптоинвесторов, за которым скрываются мошенники.

Угон Telegram-аккаунтов. В YouTube, TikTok и в тематических чатах распространяют вирусные видео с «секретами», как бесплатно получить игровую валюту. Пользователям предлагают перейти в Telegram-канал, Telegram-бот или «рулетку» с призами, чтобы получить «подарок», а затем – ввести номер телефона и код авторизации. Если указать запрашиваемые данные, злоумышленники перехватывают сессию, получают полный доступ к аккаунту, всем чатам, подпискам и контактам.

Угон игрового аккаунта. Игровой аккаунт представляет ценность для злоумышленников: он хранит игровую валюту, редкие скины, прогресс за многие годы. В комментариях под постами в официальных или популярных каналах, посвященных известным компьютерным играм, мошенники представляются блогерами, стримерами. Под предлогом «съемки материала внутри аккаунта» они просят дать им «временный доступ» к аккаунту на «5-10 минут», чтобы сделать пару скриншотов или видео. А для этого – отвязать от аккаунта почту, мессенджеры и соцсети или сообщить код из письма. Если сделать это, злодей полностью перехватывает доступ к аккаунту.

Скупка банковских карт. Злоумышленники оставляют сообщения о покупке карт различных банков и убеждают, что «все легально и честно». Но не указывают что вся ответственность за операции с похищенными деньгами ложится на держателя карты, а не на реального организатора преступления. Передача злоумышленникам своих банковских реквизитов за вознаграждение – преступлениее, наказание за которое – до трех лет лишения свободы.

Скупка Пушкинских карт. Для привлечения пользователей используют ботов, которые первыми оставляют комментарии под постами. Злоумышленники прямым текстом предлагают обналичить карту (злоумышленники пишут «снять баланс»). За объявлениями могут скрываться как мошенники, которые пытаются обналичить Пушкинские карты через формальное проведение культурных мероприятий, так и скамеры. Под предлогом перевода «вознаграждения» за использование Пушкинской карты они могут попросить сообщить реквизиты банковской карты пользователя, чтобы списать с нее деньги.

«Вне зависимости от количества подписчиков в тематических каналах мошенники могут использовать эти схемы в любом из них. Администраторы популярных каналов с многотысячной аудиторией, как правило, дорожат своими подписчиками, репутацией и не любят мошенников. Однако бороться со злоумышленниками сложно. Инструменты ИИ помогают мошенникам автоматизировать процесс, и в этой гонке на опережение темп задает темная сторона. Хотя мошенники активно используют ботов для своих целей, администрации чатов также применяют различные инструменты и технологии для защиты участников и поддержания порядка», – сказала Анастасия Князева, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.