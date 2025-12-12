Интеграция
Решение для защиты конечных точек BI.Zone EDR включено в портфель компании «Инфосистемы Джет»

BI.Zone сообщила о включении решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR в портфель компании «Инфосистемы Джет». Такое партнерство позволяет предлагать заказчикам реализацию проектов любой сложности, считают в компании.

BI.Zone EDR — решение класса endpoint detection and response для выявления и расследования сложных целевых атак на раннем этапе их развития. Продукт работает на всех популярных операционных системах: Windows, Linux (включая российские дистрибутивы) и macOS. Решение включено в реестр отечественного ПО.

Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз, BI.Zone, сказал: «BI.Zone EDR позволяет усиливать комплексный мониторинг безопасности: от отслеживания активности на конечных точках до выявления уязвимостей и ошибок конфигурации. Такой подход делает решение не просто точечным инструментом, а одним из важнейших эшелонов для защиты современной инфраструктуры».

Никита Ступак, руководитель направления по развитию бизнеса сетевой и инфраструктурной безопасности «Инфосистемы Джет», отметил: «Рынок EDR-решений в настоящее время стремительно развивается, поскольку такие системы обеспечивают повышенную видимость угроз, автоматизированное реагирование на инциденты и углублённую аналитику. Это позволяет эффективно защищать конечные точки от сложных целевых атак. В нашем портфеле появилось ещё одно качественное решение класса EDR, которое расширит наши возможности и позволяет гибко подбирать оптимальное решение в зависимости от задач заказчика».

