Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Техника
|

SafeMobile подтвердил возможность массовой регистрации устройств по технологии ZTE от Aquarius

В рамках технологического партнерства компания Aquarius, российский производитель мобильных устройств с поддержкой Zero-touch enrollment, и SafeMobile объявляют о запуске готового решения для массового автоматического подключения корпоративных Android-устройств. Об этом CNews сообщили представители НИИ СОКБ.

Специалисты SafeMobile успешно протестировали компактный планшет Aquarius R380M, который благодаря прочности, легкому корпусу, поддержке LTE и отечественных операционных систем, является универсальным инструментом для мобильных сотрудников, инженеров и операторов на выезде, Планшет Aquarius R380M — подходит для служб логистики, энергетики, ЖКХ, агропредприятий.

При первом включении устройство автоматически регистрируется в UEM SafeMobile, применяя заданные политики безопасности и устанавливая необходимые приложения без участия пользователя и ИT-специалиста, что позволяет сократить нагрузку на ИT-отделы и минимизирует риски ошибок при ручной настройке устройств.

Благодаря интеграции с SafeMobile массовое развертывание сотен и даже тысяч устройств Aquarius становится быстрым и экономичным процессом.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще