ГК «Солар» увеличила долю в разработчике средств безопасности контейнеров Kubernetes

Группа компаний «Солар» увеличила долю с 10% до 65,8% в компании «Luntry» (АО «Клаудран»), разработчике комплексной защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes на всем жизненном цикле. Сделка и доведение доли до мажоритарной позволит «Солару» влиять на принятие ключевых решений по развитию бизнеса на быстрорастущем рынке платформ контейнеризации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Компания «Luntry» разрабатывает решение для обеспечения прозрачности и безопасности происходящего в контейнерах и Kubernetes средах, а также делает работу кластеров понятной для команд ИБ и эксплуатации. Решение служит специализированным источником данных как для DevSecOps, так и для SOC команд. Это позволяет закрыть все домены контейнерной безопасности: от анализа безопасности образов, до обнаружений и предотвращений вредоносной активности. Продукт Luntry поддерживает совместную работу ИБ, DevSecOps, разработчиков и инфраструктурных команд, обеспечивая единое представление о рисках, примененных политиках и ограничениях безопасности в кластерах.

Согласно результатам исследования «Б1», сетевая и облачная безопасность, включая инфраструктуру Kubernetes, — самый быстрорастущий сегмент на глобальном рынке ИБ-продуктов. Прогнозируемый среднегодовой рост сегмента составит до 2030 г. 15%, т.е. на 3 п.п. больше, чем в среднем по рынку, в первую очередь за счет увеличения количества онлайн-приложений и сетевых угроз, развития облачных технологий и необходимости защиты облачных сред.

Сделка и переход контрольного пакета к «Солару» позволит группе компаний усилить свой продуктовый и сервисный портфель за счет глубокой интеграции решений разработчика. Помимо этого, в перспективе, по мере роста востребованности контейнерной инфраструктуры разработки на рынке, ГК «Солар» сможет предлагать заказчикам собственные решения в нише, где спрос только формируется, что поддерживает долгосрочный рост бизнеса. В рамках сделки Luntry сможет выйти на более высокий уровень масштабирования благодаря доступу к отлаженным процессам дистрибуции, широкой партнерской сети и заказчиков, что усилит позицию бренда как надежного поставщика.

«Первая сделка состоялась в октябре 2024 г. и увеличение доли — это шаг в сторону формирования полноценного контура безопасности для контейнерных платформ, который будет органично встроен в экосистему решений ГК „Солар“ и модель комплексной кибербезопасности. Мы видим, что доля контейнерной разработки у заказчиков быстро растет, а вместе с ней и риск атак через эту инфраструктуру. Именно поэтому считаем стратегически важным расширить наши компетенции в этой нише и не ограничиваться партнерской моделью», — сказал Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар».

«С момента первой сделки с ГК «Солар» нам удалось поработать в тесной связке с одним из крупнейших, ключевых игроков рынка — это уникальный опыт. Новый этап сотрудничества позволит нам расширить партнерскую сеть и предлагать наше решение крупным заказчикам, а обмен опытом и экспертизой со специалистами Solar JSOC и Solar 4Rays повысит уровень и качество детектирования злоумышленников», — отметил Дмитрий Евдокимов, основатель и генеральный директор Luntry.

«Солар» последовательно реализует стратегию развития своего продуктового портфеля как за счет собственной разработки, так и M&A. C 2022 г. группа реализовала девять сделок, включая текущую, в том числе, по приобретению 100% долей интегратора и разработчика крипто-шлюза «Элвис-Плюс», провайдера услуг аудита ИБ и тестов на проникновение Digital Security, разработчика продуктов класса PAM — «НТБ», а также сообщала о входе в капитал разработчика средств защиты контейнеров Kubernetes компании «Luntry», образовательной ИБ-платформы «Secure-T», разработчика платформы мониторинга и реагирования на инциденты ИБ «Гефест Технолоджиз» и компании «Hexway», специализирующейся на решениях для безопасной разработки ПО.