«Мобиус Технологии» и «Киберпротект» представили результаты партнерства

Партнерство между отечественным системным интегратором и сервис-провайдером «Мобиус Технологии» и российским разработчиком систем резервного копирования и инфраструктурного ПО «Киберпротект» выходит на новый этап. Компании завершили серию тестирований совместных комплексных решений для резервного копирования и хранения данных.

Тесты подтвердили полную совместимость ленточных библиотек «Мобиус Технологии» и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» от «Киберпротекта». О технологическом партнерстве стороны договорились в июле 2025 г.

Партнерство призвано способствовать достижению технологического суверенитета за счет совместимых и протестированных решений, которые отвечают требованиям российских заказчиков. Создать полностью отечественный конкурентоспособный комплекс из независимых решений позволила ключевая экспертиза обеих сторон: «Киберпротект» отвечает за программную составляющую, а «Мобиус Технологии» — за аппаратную часть. Экспертиза участников также ляжет в основу сервисной поддержки: ее будут оказывать обе стороны — каждая в рамках своей зоны ответственности.

Решения на базе ленточных библиотек от «Мобиус Технологии» позволяют хранить критически важные данные в отчуждаемом формате, защищенном от внешних и сетевых угроз. Ленточные картриджи, поддерживающие до 45 ТБ данных, обеспечивают долгосрочное хранение (до 50 лет) и соответствуют требованиям по защите архивов в условиях высоких киберрисков. Благодаря многопоточному и мультиплексному режимам записи, автоматическому извлечению лент и поддержке различных интерфейсов (включая Thunderbolt) системы интегрируются в инфраструктуру без доработок и поддерживают гибкие сценарии резервного копирования и восстановления. Продуктовая линейка включает настольные, стоечные и роботизированные библиотеки, масштабируемые под задачи заказчиков.

Интеграция ленточных решений «Мобиус Технологии» с системой «Кибер Бэкап» позволяет реализовать стратегию 3-2-1-1-0: три копии, два разных носителя (диск и лента), одна копия вне площадки, одна — вне сети, ноль ошибок при восстановлении. Система поддерживает прямую запись с агента на ленту, защищенную передачу через собственный протокол, распределенную инфраструктуру с узлами хранения на разных площадках и автоматизированные проверки целостности данных. Все компоненты протестированы на совместимость, сертифицированы и уже проходят пилотные внедрения.

«Наше сотрудничество с компанией «Киберпротект» — это логичное продолжение общего курса на технологическую устойчивость. Мы видим растущий запрос на сертифицированные, надежные комплексы резервного копирования. Совместное решение позволит расширить число доступных заказчику программно-аппаратных конфигураций и обеспечит единую точку входа для поддержки и внедрения», — сказал Александр Тригуба, заместитель генерального директора по созданию продуктов и развитию производства «Мобиус Технологии».

«Для наших общих заказчиков чрезвычайно важна связка резервного копирования и ленточных технологий, возможность выстраивать свою инфраструктуру в контуре отечественной экосистемы. Мы стремимся развивать устойчивую архитектуру хранения резервных копий, которая отвечает всем требованиям российских компаний — в первую очередь это технологическая независимость, отказоустойчивость, управляемость, а также доступность и удобство поддержки, — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект». — Вместе с «Мобиус Технологии» мы сможем предложить рынку решение, отвечающее всем этим запросам».