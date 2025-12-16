Продукт компании «Газинформсервис» Litoria DVCS полностью совместим с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» от Digital Spirit

Отечественные компании «Газинформсервис» и Digital Spirit подтвердили полную совместимость между продуктами Litoria DVCS — службой доверенной третьей стороны (ДТС), и объектным S3-хранилищем «Закрома .Хранение». Совместимость этих решений повышает уровень безопасности и масштабируемости для работы с критически важными данными. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Программный комплекс Litoria DVCS выполняет задачу обеспечения юридической значимости электронных документов на длительном интервале времени, при этом дает возможность ее реализации с помощью как квитанции ДТС, так и архивных форматов электронной подписи *AdES. Дополнительным преимуществом комплекса является наличие модуля хранения, который позволяет обеспечивать локальный доступ к документам, сертификатам, спискам отзыва (CRL). В качестве платформы хранения может выступать S3-хранилище «Закрома .Хранение».

Объектное S3-хранилище «ЗАКРОМА.Хранение» обладает рядом особенностей: продукт расширяется по мере роста объемов данных, не требуя значительных затрат времени или ресурсов; интегрируется с различными системами, облачными и локальными приложениями, что ускоряет внедрение решений; помогает снизить расходы на хранение и управление данными за счет эффективного использования ресурсов и автоматизации процессов.

«В задачах работы с электронной подписью обычно не стоит проблема импортозамещения, потому что отрасль изначально ориентируется на российские алгоритмы и разработки. Но Litoria DVCS работает "на стыке" PKI и хранения, а тут использование иностранных платформ может быть проблемой. Поэтому возможность создания совместных решений с коллегами из Digital Spirit, безусловно, расширит возможности применения наших продуктов и обеспечит более высокий уровень безопасности для наших заказчиков», — отметил менеджер продуктов линейки Litoria компании «Газинформсервис» Богдан Мишко.

«Интеграция объектного S3-хранилища "Закрома" с Litoria DVCS — это переход к созданию юридически значимого цифрового депозитария. Теперь любые артефакты могут получать долгосрочную юридическую силу, обеспеченную квалифицированной электронной подписью. Таким образом, наши клиенты смогут построить единый, защищенный и юридически безупречный контур в своей инфраструктуре», — сказал директор по продукту «Закрома» Станислав Логинов.