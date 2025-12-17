Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«МТС ID для бизнеса» внедрила верификацию исполнителей для фриланс-платформы Golddek Work

МТС запустила модуль верификации личности пользователей на базе МТС ID для Golddek Work, фриланс-платформы, которая связывает заказчиков и исполнителей различных проектов. Интеграция направлена на повышение уровня доверия на площадке, отсечение случайных регистраций и повышение вовлеченности аудитории. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис устроен таким образом, что коммуникация с заказчиком доступна только после выбора им исполнителя из всех кандидатов. При этом приступить к выполнению работы исполнитель может только после прохождения идентификации личности. Процесс верификации через МТС ID для бизнеса включает несколько простых шагов: фото документов с автоматическим заполнением данных и селфи с проверкой на дипфейк и цифровые подмены. После успешного прохождения процедуры аккаунту присваивается статус верифицированного пользователя, который сохраняется для всех последующих проектов. Проверка проводится один раз, подтверждая достоверность данных исполнителя и обеспечивая безопасный формат работы.

Результаты интеграции показали, что 70% случайных регистраций и фрод-аккаунтов отсеиваются на этапе идентификации. Конверсия в полностью заполненный профиль выросла на 40%, а нагрузка на службу ручных проверок снизилась благодаря автоматизации процесса. Для заказчиков это сигнал о снижении количества непродуктивных коммуникаций и росте эффективности сотрудничества.

«Цифровая идентичность становится ключевым активом: для исполнителя — это цифровой паспорт профессионала, для заказчика — инструмент управления рисками. Отсеивая фрод-активности на входе, мы кардинально повышаем качество среды для серьезных проектов. Автоматизированная система на базе МТС ID помогает формировать масштабируемую модель доверия, которая органично встроена в процессы Golddek Work. В итоге выигрывают все: фрилансеры получают доступ к лучшим проектам, заказчики — к проверенным специалистам, а платформа формирует устойчивое и лояльное сообщество профессионалов», – отметил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

«Интеграция МТС ID для бизнеса — это часть стратегии по развитию устойчивой профессиональной экосистемы. Мы создаем среду, в которой работа начинается с доверия. Идентификация, встроенная в платформу, помогает поддерживать прозрачность процесса и делает взаимодействие между заказчиком и исполнителем более предсказуемым и безопасным», – сказал руководитель направления R&D платформы Golddek Work Дмитрий Глушков.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Бизнес довели до крайности. Российские компании почти перестали внедрять ИБ-системы мониторинга – они слишком дорогие

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще