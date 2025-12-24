Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Более 300 игроков вошли в партнерскую сеть компании «Газинформсервис»

Компания «Газинформсервис» объявила о расширении партнерской сети в сфере информационной безопасности до 306 участников, охватив всю страну от Калининграда до Владивостока. В сеть вошли ведущие игроки рынка, что позволяет формировать комплексные решения для клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Партнерская программа росла быстрее прогнозов. Сформированная общероссийская сеть уже сегодня дает нам возможность эффективно закрывать задачи клиентов в любом регионе. В планах — дальнейшее развитие: мы усиливаем методическую и техническую поддержку для партнеров, чтобы этот рост был качественным и устойчивым», — отметил заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

Эксперты рынка отмечают, что создание столь масштабной сети имеет не только коммерческий, но и инфраструктурный эффект, повышая общий уровень зрелости рынка кибербезопасности в регионах и создавая отраслевой стандарт партнерского взаимодействия.

Стратегия дальнейшего развития компании предполагает не только количественное увеличение партнерской базы, но и ее качественное усиление. В планах компании «Газинформсервис» – масштабирование программы, включающее развитие цифровых сервисов для партнеров, таких как расширенный личный кабинет, а также запуск специализированных образовательных программ для обучения коммерческих представителей и инженерного состава компаний-участников. Как подчеркивают в компании, такая комплексная поддержка призвана укрепить компетенции партнеров и консолидировать рынок кибербезопасности.

Партнерская программа работает по дистрибьюторской модели.

