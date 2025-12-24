Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
M1Cloud модернизировал средства комплексной защиты облака

Сервис-провайдер M1Cloud завершил ежегодную модернизацию ключевых и вспомогательных компонентов защищенной облачной инфраструктуры. Эти улучшения направлены на повышение производительности, отказоустойчивости и соответствия современным стандартам защиты данных.

В рамках программы модернизации M1Cloud обновил ряд решений, ориентированных на усиление защиты облачной среды.

В 2025 г. в рамках оптимизации инфраструктуры был произведен перенос менеджмента защищенного облака в более производительный сегмент сети для разделения информационных потоков и повышения отказоустойчивости. Также проведено обновление средств защиты виртуализации vGate.

В текщем году был внедрен новый кластер аппаратно-программного комплекса шифрования IPC-R1000 с портами 10 Гбит/с, что позволило значительно повысить скорость передачи данных, расширить количество доступных ресурсов межсетевых экранов и VPN-туннелей, обеспечивая бесперебойную работу даже в условиях высокой нагрузки.

Была проведена работа по обновлению систем антивирусной защиты, в том числе осуществлен переход к новым версиям Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security Center (KSC). Эти программные продукты оптимизируют процессы обновлений без необходимости перезагрузки ОС и повышают общую эффективность защиты конечных точек. Было произведено обновление средств анализа защищенности «Сканер-ВС» с переходом на отечественную ОС Astra Linux, что улучшило качество сканирования и минимизировало ложные срабатывания. Регулярное сканирование внешних сервисов компании позволяет реагировать на выявленные уязвимости и своевременно их устронять.

Команда M1Cloud улучшила систему мониторинга и реагирования на угрозы SIEM Komrad, осуществив переход на новую версию, которая расширяет спектр отслеживаемых событий, поддерживает больше отечественных средств защиты информации (СЗИ), включает технологию eBPF для глубокого анализа в ядре Linux, а также матрицы атак ФСТЭК. Помимо этого внедрила новый коллектор, который может обрабатывать сообщения стандарта syslog, что значительно помогает сократить время реакции на инциденты.

Сервис-провайдер M1Cloud расширил географическое покрытие с помощью АПКШ «Континент», обеспечивая безопасное подключение удаленных пользователей и филиалов заказчиков.

«Модернизация средств защиты в облаке M1Cloud — это не просто техническое обновление, а стратегический шаг к повышению уровня безопасности данных наших заказчиков. Мы внедряем отечественные технологии и передовые решения, чтобы наши сервисы оставались на шаг впереди актуальных угроз. Уже сейчас эти изменения дают измеримый эффект: растет производительность, снижаются риски и сокращается время реагирования на потенциальные инциденты», — сказал Дмитрий Соловьёв, технический директор M1Cloud.

Сервис-провайдер M1Cloud продолжает инвестировать в развитие защищенных облачных решений, соответствуя требованиям регуляторов и ожиданиям рынка. Заказчики могут ожидать дальнейших улучшений, включая расширение функционала для поддержки критически важных компонентов.

