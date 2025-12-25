Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Яндекс Маркет» начал использовать ИИ для выявления подозрительных заказов

«Яндекс Маркет» начал использовать искусственный интеллект, чтобы выявлять подозрительные заказы, оформленные с постоплатой. Решение позволит предотвратить мошеннические схемы, когда в пункт выдачи (ПВЗ) заказывают товары с оплатой при получении, похищают их, а владелец пункта и продавец несут убытки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Для этого маркетплейс обучил ML-модель на данных о предыдущих покупках и аномалиях в поведении покупателей. Система анализирует каждый новый заказ в ПВЗ и присваивает ему уровень риска. Если операция выглядит подозрительно, она автоматически оповещает специалиста службы контроля качества. Сотрудник изучает случай и принимает окончательное решение: можно ли оформить заказ и какой способ оплаты для него доступен.

Задача новой системы – оперативное реагирование на различные махинации с заказами, в том числе со стороны пользователей, которые пытаются обманным путем забрать из ПВЗ дорогостоящие товары без оплаты.

Искусственный интеллект на «Яндекс Маркете» также помогает в борьбе с контрафактом. Для этого площадка, например, использует ML-систему для автоматической обработки и классификации жалоб пользователей на неоригинальные товары. Совместная работа алгоритмов и специалистов приносит результат: доля жалоб на контрафакт снижается и сейчас не превышает 0,08% от всех заказов.

