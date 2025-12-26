«Гарда»: как мошенники готовятся к праздникам

В конце года корпоративная почта и мессенджеры превращаются в рождественскую ярмарку. Поздравления, распродажи, а также ложные подарки, компенсации и доставки. В этой праздничной атмосфере мошенники чувствуют себя особенно уверенно – и каждый год придумывают что-то новое. Компания «Гарда» подготовила обзор схем, которые в 2026 г. будут встречаться чаще всего.

Голосовые дипфейки коллег и руководителей перестали быть экзотикой. В сочетании с психологическим давлением и контекстом рабочих процессов под закрытие года такие звонки становятся особенно опасными: в этом году мошенники регулярно ловили людей на уловки «срочно оплатить счет», «перевести деньги контрагенту», «помочь с закрытием сделки» или «решить вопрос до конца дня». В 2026 г. подделывать будут не заранее, а прямо в режиме реального времени, в момент звонка или онлайн-диалога.

Еще одна классическая схема для декабря и января, которая каждый год эволюционирует – фальшивые уведомления от служб доставки и логистических партнеров. Сотрудникам приходят письма и сообщения со ссылками на подмененные домены, QR-кодами для «отслеживания», предложениями установить поддельные приложения под Android или iOS либо продолжить общение в чат-боте «службы поддержки». В наступающем году все это будет сильнее автоматизировано с помощью LLM – тексты станут убедительнее, логика общения будет выстроена аккуратнее, практически уйдут ошибки.

Быстро растет и число поддельных маркетплейсов и B2B-магазинов. Современные нейросети позволяют развернуть интернет-магазин под известный бренд буквально за полчаса: домен выглядит правдоподобно, карточки товаров скопированы, отзывы сгенерированы, чат поддержки отвечает. Схема уже носит массовый характер и скорее всего будет активнее использоваться для атак на закупочные подразделения и бухгалтерию.

Отдельное направление – «подарки» от компаний и партнеров. Промокоды, бонусы за лояльность, новогодние компенсации и якобы персональные предложения играют на ожидании приятных сюрпризов в конце года. В большинстве случаев цель таких сообщений сводится к фишингу, компрометации учетных данных и выманиванию платежной информации.

Пик подобных атак в праздничный период не случаен. В это время сотрудники работают в ускоренном режиме, закрывают годовые задачи, чаще совершают платежи и взаимодействуют с контрагентами, а ИБ-службы и поддержка нередко работают по сокращенному графику. Все это делает декабрь и январь одним из самых выгодных периодов для атак на бизнес.

Рекомендации для защиты: если поступает запрос на перевод денег или изменение реквизитов – подтверждайте его через независимый канал связи или лично; внимательно проверяйте домены и отправителей в письмах с «подарками», счетами и уведомлениями о доставке; используйте только официальные приложения и корпоративные каталоги ПО; не переходите по QR-кодам из рабочих чатов; проводите регулярные разъяснения для сотрудников о дипфейках и социальной инженерии, включая простые сценарии проверки подозрительных запросов.

Праздники должны приносить бизнесу стабильность, а не инциденты. И если «Дед Мороз» внезапно пишет в корпоративный чат с просьбой оплатить доставку – значит, он не настоящий.