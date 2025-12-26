ГК Softline и Bi.Zone совместно обеспечат безопасную цифровизацию российских компаний

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания Bi.Zone подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства ГК Softline сможет поставлять ключевые решения Bi.Zone для обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Группа компаний добавила в свой продуктовый портфель систему для защиты конечных точек от сложных угроз Bi.Zone EDR и будет продавать, а также внедрять решение. Кроме того, ГК Softline будет заниматься продажами портала киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence и решения для интеллектуальной защиты пользователей корпоративной почты Bi.Zone Mail Security. Партнерство направлено на расширение присутствия обеих сторон на российском рынке.

Продукты Bi.Zone предоставляют клиентам высокую степень защиты от угроз, связанных с сетевым трафиком и доступом к критически важным данным. Специалисты ГК Softline прошли обучение у вендора и повысили уровень продуктовой компетентности. Теперь группа компаний будет предлагать заказчикам новые инструменты для защиты данных и реализации комплексных проектов в сфере кибербезопасности.

Так, решения класса EDR отслеживают любую активность на конечных точках, чтобы оперативно выявить действия злоумышленников и отреагировать на инциденты. Bi.Zone EDR обнаруживает на ранних этапах угрозы, включая сложные атаки, а также предоставляет инструменты для активного ручного и автоматического реагирования. Решение обеспечивает защиту компьютеров с разными операционными системами, в том числе macOS, что характерно не для всех отечественных продуктов этого класса.

Еще одна новинка в продуктовом портфеле ГК Softline — Bi.Zone Mail Security. Сервис обеспечивает интеллектуальную защиту корпоративной почты и использует ИИ-технологии для противодействия сложным кибератакам. Решение предлагает гибкое управление почтовым трафиком, поддержку мультитенантной архитектуры и расширенные возможности интеграции с другими системами. Кроме того, Bi.Zone Mail Security получает актуальные данные киберразведки с портала Bi.Zone Threat Intelligence, что позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.

Bi.Zone Threat Intelligence, применяющий ИИ-технологии, ориентирован на ландшафт киберугроз России и стран СНГ. Портал дает детальную информацию о реальных атаках и кластерах активности злоумышленников, а также ежедневно предоставляет обновляемые потоки индикаторов компрометации.

«Партнерство с ГК Softline позволит нам ускорить и упростить внедрение технологий Bi.Zone в российских организациях и вместе повысить общий уровень киберустойчивости бизнеса. Мы уверены, что объединение экспертного опыта наших команд даст клиентам инструменты для надежной защиты и быстрого реагирования на современные киберугрозы», — отметил Роман Остапчук, коммерческий директор Bi.Zone.

«В рамках сотрудничества с Bi.Zone ГК Softline предложит заказчикам новые возможности для комплексной защиты IT-инфраструктуры. Решения вендора востребованы у организаций, которые хотят построить многоуровневую систему информационной безопасности и обладают высоким уровнем цифровой зрелости. Уверены, что наше партнерство позволит реализовать большое количество проектов и обеспечит синергетический эффект от объединения экспертного опыта», — сказала Татьяна Сидоренко, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций «Перспективные направления» ГК Softline.