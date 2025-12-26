Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ГК Softline и Bi.Zone совместно обеспечат безопасную цифровизацию российских компаний

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания Bi.Zone подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства ГК Softline сможет поставлять ключевые решения Bi.Zone для обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Группа компаний добавила в свой продуктовый портфель систему для защиты конечных точек от сложных угроз Bi.Zone EDR и будет продавать, а также внедрять решение. Кроме того, ГК Softline будет заниматься продажами портала киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence и решения для интеллектуальной защиты пользователей корпоративной почты Bi.Zone Mail Security. Партнерство направлено на расширение присутствия обеих сторон на российском рынке.

Продукты Bi.Zone предоставляют клиентам высокую степень защиты от угроз, связанных с сетевым трафиком и доступом к критически важным данным. Специалисты ГК Softline прошли обучение у вендора и повысили уровень продуктовой компетентности. Теперь группа компаний будет предлагать заказчикам новые инструменты для защиты данных и реализации комплексных проектов в сфере кибербезопасности.

Так, решения класса EDR отслеживают любую активность на конечных точках, чтобы оперативно выявить действия злоумышленников и отреагировать на инциденты. Bi.Zone EDR обнаруживает на ранних этапах угрозы, включая сложные атаки, а также предоставляет инструменты для активного ручного и автоматического реагирования. Решение обеспечивает защиту компьютеров с разными операционными системами, в том числе macOS, что характерно не для всех отечественных продуктов этого класса.

Еще одна новинка в продуктовом портфеле ГК Softline — Bi.Zone Mail Security. Сервис обеспечивает интеллектуальную защиту корпоративной почты и использует ИИ-технологии для противодействия сложным кибератакам. Решение предлагает гибкое управление почтовым трафиком, поддержку мультитенантной архитектуры и расширенные возможности интеграции с другими системами. Кроме того, Bi.Zone Mail Security получает актуальные данные киберразведки с портала Bi.Zone Threat Intelligence, что позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.

Bi.Zone Threat Intelligence, применяющий ИИ-технологии, ориентирован на ландшафт киберугроз России и стран СНГ. Портал дает детальную информацию о реальных атаках и кластерах активности злоумышленников, а также ежедневно предоставляет обновляемые потоки индикаторов компрометации.

«Партнерство с ГК Softline позволит нам ускорить и упростить внедрение технологий Bi.Zone в российских организациях и вместе повысить общий уровень киберустойчивости бизнеса. Мы уверены, что объединение экспертного опыта наших команд даст клиентам инструменты для надежной защиты и быстрого реагирования на современные киберугрозы», — отметил Роман Остапчук, коммерческий директор Bi.Zone.

«В рамках сотрудничества с Bi.Zone ГК Softline предложит заказчикам новые возможности для комплексной защиты IT-инфраструктуры. Решения вендора востребованы у организаций, которые хотят построить многоуровневую систему информационной безопасности и обладают высоким уровнем цифровой зрелости. Уверены, что наше партнерство позволит реализовать большое количество проектов и обеспечит синергетический эффект от объединения экспертного опыта», — сказала Татьяна Сидоренко, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций «Перспективные направления» ГК Softline.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ

В «Аэрофлоте» после дерзкой хакерской атаки полетели головы. Уволен главный ИТ-шник

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Троян MacSync получил цифровую подпись, нотариальное заверение и принялся обходить защиту макбуков

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Усиленные ИИ-системы для разработки поголовно уязвимы по умолчанию

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще