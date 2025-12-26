Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Порядка 31% российских компаний не имеют у себя стратегии внедрения информационной безопасности

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провела исследование использования российскими компаниями средств ИБ. Согласно нему, у 31% российских компаний нет стратегии внедрения средств кибербезопасности. Имеют ее лишь 42% предприятий, 27% — разрабатывают. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наличие стратегии внедрения информационной безопасности напрямую зависит от величины бизнеса. В крупнейшем бизнесе ее имеют 68% компаний, еще 22% — разрабатывают. В крупном сегменте эта доля составляет 58% и 24% соответственно. В микро- и малом бизнесе — 31% и 28%.

В 66% случаев решение о внедрении средств ИБ принимает директор по инфраструктуре, в 18% — генеральный директор и в 8% — директор по кибербезопасности. Чаще всего — в 31% случаев — процесс внедрения ИБ занимает один-три месяца, в 24% случаев — от трех месяцев до полугода, в 18% случаев — менее месяца, в 14% случаев — более года.

От величины бизнеса зависит и формат использования сервисов информационной безопасности: чем крупнее компания, тем больше она внедряет средства ИБ через облако. В микро- и малом бизнесе доля таких компаний составляет 24%, в среднем бизнесе — 29%, в крупном бизнесе — 32%, а в крупнейшем — 35%.

«Отраслевой срез показывает, что лидерами по доле средств КБ в облаке являются ИТ, сегмент развлечений и медиа, а также наука и образование (средняя доля около 36%). Это связано с высокой цифровой зрелостью этих индустрий и значительным количеством облачных сервисов, уже встроенных в их операционные модели. При этом для транспорта и ритейла также характерны высокие значения данного показателя (24–27%), что отражает потребность в быстром масштабировании средств КБ для защиты распределенной инфраструктуры и клиентских данных», — отметил директор по продуктам MWS Cloud Михаил Тутаев.

