Security Vision открыла Центр кибербезопасности в новом КидБурге

В ТРЦ «ЭкоПарк» Мурино в Санкт-Петербурге открылся новый город профессий КидБург. В рамках проекта Security Vision выступает генеральным партнёром и представляет одну из ключевых игровых зон нового пространства – Центр Кибербезопасности, разработанный специально для КидБурга Мурино. Открытие стало частью глобального всероссийского проекта Security Vision и КидБурга по развитию цифровой грамотности детей и подростков, который уже реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Новосибирске, Зеленограде и Магнитогорске.

В игротеке Security Vision ребята могут в игровой форме узнать, как вести себя безопасно в Интернете. Здесь они разберутся:

как защищать свои данные,

какие бывают онлайн-угрозы,

как не попасться на уловки мошенников,

почему важно соблюдать правила цифровой гигиены.

Дети примерят на себя роль киберагентов, будут выполнять задания и учиться принимать правильные решения в цифровом мире – все легко, понятно и в игровой форме.

Центр Кибербезопасности создан специалистами КидБурга совместно с экспертами Security Vision. Компании объединили игровой подход и знания в области кибербезопасности, чтобы сделать обучение интересным и полезным.

«Открытие Центра кибербезопасности Security Vision в КидБурге Мурино – важный шаг в работе Security Vision по развитию цифровой грамотности детей и подростков и популяризации профессий сферы ИБ. Сегодня дети с самых ранних лет сталкиваются с цифровой средой, и наша задача – помочь им понять, как устроен онлайн-мир и как безопасно в нем действовать. Мы верим, что через игру можно эффективно сформировать правильные привычки и знания, которые будут защищать их в будущем, что важно, поскольку ИТ проникает практически во все профессии», — отметил Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

Помимо игротеки Security Vision, в новом городе профессий КидБурге работают различные творческие, кулинарные и научные локации, а также новинка – гончарная мастерская. Программы разработаны для детей как дошкольного, так и школьного возраста. Игровое пространство создано для того, чтобы дети могли пробовать себя в разных ролях, развивать самостоятельность и расширять представления о мире профессий.

«Игровые механики рассчитаны как на детей, так и на их родителей, – рассказала генеральный директор КидБурга Эльвира Крылова. – Ведь именно родители несут ответственность за своих детей, и им также необходимо понимать, какие ситуации несут угрозу и как на них можно отреагировать, чтобы обезопасить ребенка».

Сейчас город профессий работает в праздничном формате: гостей ждут новогодние активности и тематические программы, создающие атмосферу зимнего праздника.

