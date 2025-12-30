Почти треть российских компаний не имеет собственной команды по кибербезопасности

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провела исследование ИТ-рынка России. Согласно его результатам, 29% российских компаний не имеют собственного штата специалистов по информационной безопасности. При этом проблемы с наймом экспертов в области ИБ имеют 42% российских компаний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом наличие собственной ИБ-команды зависит от величины компании. В микро и малом бизнесе собственных ИБ-экспертов нет у 49% компаний, 17% ее формируют и только у 34% она есть. В среднем бизнесе ситуация чуть лучше. Собственную ИБ-команду имеют 51% компаний, 15% - в процессе найма. В крупном бизнесе экспертов в штате имеют 66% компаний, 19% - в процессе их найма.

Чаще всего наличие собственной команды отмечается в компаниях сектора ИТ и фармацевтики. Это связано с тем, что они обрабатывают большое количество данных и должны соответствовать значительным регуляторным требованиям.

При этом проблемы с наймом экспертов в области ИБ имеют 42% российских компаний. Данная цифра также зависит от величины бизнеса. В малом и микро бизнесе трудности в поиске специалистов ощущают 45% компаний, в среднем бизнесе – 43%, в крупном бизнесе – 35%.

Основной сложностью при внедрении средств ИБ в компании большинство опрошенных называют отсутствие необходимых компетенций у сотрудников, сложность в оценке предполагаемых расходов на требуемую инфраструктуру, сложность переноса большого объема данных и дополнительные расходы на этапе внедрения систем информационной безопасности.