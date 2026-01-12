Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Аналитика сервиса «Защитник МТС»: в праздничные дни мошенники совершили более 30 млн нежелательных звонков

МТС проанализировала мошеннические звонки в период январских праздничных дней. По данным сервиса «Защитник МТС», с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. мошенники совершили более 30 млн звонков, каждый из которых был заблокирован сервисом. Самая массированная атака пришлась на жителя Томска – мужчине поступило 2534 звонка преимущественно в первой половине дня.

Согласно данным сервиса, пик мошеннической активности пришелся на середину праздничного периода, 5 и 6 января 2026 г., когда было совершено более 35% всех звонков. Эксперты связывают такие показатели с тем, что в данный период бдительность людей все еще остается на низком уровне, при этом вероятность принять звонок с неизвестного номера остается высокой – граждане продолжают получать поздравления с Новым годом и Рождеством.

В среднем злоумышленники чаще атаковали женщин в возрасте 35-44 лет со средним уровнем дохода, треть из которых не имеют детей. Наиболее популярной темой для атак стали потенциальные инвестиции — на них пришлось 41% всех звонков. Мошенники предлагали совершить «выгодные вложения» или сообщали о «проблемах с брокерским счетом». Второй по распространенности категорией (20%) были звонки от имени государственных органов — Пенсионного фонда, социальных служб или правоохранительных структур. Еще 13% атак были связаны с имитацией проблем с операторами связи, где преступники под видом поддержки пытались получить данные банковских карт под предлогом «возврата переплаты» или «блокировки номера».

Основная масса мошеннических звонков пришлась на крупные города с более высокой долей платежеспособного населения: в топ-3 самых атакуемых вошли Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

«Средняя длительность разговора составила всего 11 секунд, что указывает на стремление преступников быстро добиться результата. Такая короткая продолжительность диалога — характерный признак агрессивной схемы, рассчитанной на мгновенную реакцию. Мошенники используют праздничную расслабленность людей и пытаются за считанные секунды склонить их к необдуманным действиям, чаще всего под предлогом срочных финансовых операций», — сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще