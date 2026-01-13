Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Госрегулирование
|

Innostage PAM получил сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Innostage PAM подтвердил соответствие требованиям ФСТЭК России, пройдя сертификационные испытания и получив сертификат по 4 уровню доверия (№5025 от 30 декабря 2025 г.). Об этом CNews сообщил представитель Innostage.

Сертификация позволяет официально применять продукт для управления привилегированным доступом в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) высшего класса защищённости.

Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям по защите наиболее чувствительных данных и систем, включая Федеральный закон №187-ФЗ и ключевые приказы ФСТЭК России.

Innostage PAM может применяться: в государственных информационных системах до 1 класса защищенности (по действующему приказу ФСТЭК России №17 и новому приказу ФСТЭК России №117, вступающему в силу с 1 марта 2026 г.); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно (187-ФЗ, приказ ФСТЭК России №239); в автоматизированных системах управления технологическими процессами до 1 класса защищенности (приказ ФСТЭК России №31); в информационных системах персональных данных до 1 уровня защищенности (приказ ФСТЭК России №21).

«Сертификация Innostage PAM по 4 уровню доверия предоставляет заказчикам техническую возможность выполнения регуляторных требований в сфере защиты информации. Ценность решения заключается не только в формальном соответствии нормативам, но и в обеспечении реальной безопасности. Это достигается благодаря расширенному функционалу по контролю и аудиту действий привилегированных пользователей, который является важным элементом практической защиты инфраструктуры», — отметил Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.

Innostage Privileged Access Management — продукт для комплексной защиты корпоративных информационных систем (КИС) от рисков ИБ, связанных с привилегированным доступом на всех уровнях: от инфраструктуры до бизнес-приложений.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще