«Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность в космосе

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» пройдет в российских школах с 19 января по 8 февраля 2026 г. На нем школьники узнают, как работают космические системы связи, какие угрозы возникают при передаче данных между Землей и космическими объектами и какие технологии помогают обеспечивать защиту этой информации, научатся применять методы шифрования и дешифрования сигналов и использования резервных каналов связи. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

«Лаборатория Касперского» разработала три сценария урока «Кибербезопасность в космосе» — для младшей, средней и старшей школы. Ученики 1-4 классов будут выполнять космическую миссию, изучать, как устроен современный спутник и какие функции выполняют его основные части. В заданиях для 5-9 классов акцент сделан на развитии критического анализа угроз в цифровых и космических системах, освоении базовых инструментов защиты данных и безопасной работы с информацией. Старшеклассники (10-11 классы) будут изучать продвинутые методы обеспечения кибербезопасности в космосе, включая настройку алгоритмов анализа данных, построение защищенных каналов связи и предотвращение кибератак на спутники и станции.

«Космические достижения играют важную роль в истории нашей страны, и в этом году мы решили рассказать школьникам, почему сегодня в освоении космоса все большее значение приобретает кибербезопасность. Учащиеся узнают, как инженеры создают защищенный интернет для работы в космическом пространстве и как выстраивается связь между Землей и спутниками на орбите — от сигналов Международной космической станции до передачи данных с орбиты Марса. На примере этой темы мы покажем, почему кибербезопасность касается каждого, а также насколько важно уметь заранее выявлять угрозы и понимать, как от них защищаться. Мы стремимся мотивировать школьников осваивать навыки кибербезопасности, необходимые для безопасного и уверенного взаимодействия с современными цифровыми технологиями», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».

«Сегодня космические технологии — это не только исследования и навигация, но и критически важная часть цифровой инфраструктуры, от которой зависит работа связи, транспорта, экономики и безопасности государства. С помощью нового «Урока цифры» от «Лаборатории Касперского» мы расскажем школьникам, как устроены космические системы связи, какие угрозы возникают при передаче данных и как обеспечить защиту информации. Важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали: цифровая безопасность — это фундамент устойчивого развития технологий, в том числе и в космосе», — сказала Юлия Горячкина, директор направления Кадры для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».

«Еще в 2024 г. «Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуются совместные научные, образовательные, культурные и коммерческие проекты. Можно сказать, что это партнерство тоже стало источником вдохновения для выбора темы «Урока цифры» в этом году», — сказал Андрей Сиденко.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе — вместе с учителем и одноклассниками, так и дома — самостоятельно или вместе с родителями. Для каждого уровня обучения предусмотрены свои сценарии и задания, адаптированные под возраст и интересы школьников: от игровых миссий для младших классов до практико-ориентированных тренажеров для старшеклассников. Такой формат позволяет выбрать удобное время и место для прохождения урока и делает обучение увлекательным и доступным для всех.

Методические рекомендации по теме «Кибербезопасность в космосе» будут полезны учителям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, представителям администрации образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей. Материалы также помогут родителям познакомить детей с основами кибербезопасности и начать применять эти знания в повседневной жизни.