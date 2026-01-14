Реестр российского ПО пополнился решением VideoAnalyzer от Secret Technologies

Компания Secret Technologies, российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, сообщает о включении системы VideoAnalyzer в Реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Secret Technologies.

Этот статус открывает новые возможности для внедрения платформы в государственных структурах и коммерческих организациях в рамках программ импортозамещения и приоритетного использования отечественных ИT‑продуктов. Включение в Реестр подтверждает, что VideoAnalyzer соответствует актуальным требованиям российского законодательства и стандартам информационной безопасности. Теперь система доступна для закупок государственными и муниципальными учреждениями, а также корпоративными клиентами, ориентированными на использование российского ПО.

VideoAnalyzer — полностью локализованная система автоматизированного анализа медиаархивов, разработанная компанией Secret Technologies. Платформа предназначена для корпоративных клиентов; государственных структур; архивов; медиакомпаний.

Система обеспечивает полный контроль над данными, размещенными на серверах заказчика, и позволяет автоматизировать ключевые процессы работы с видео‑ и аудиоконтентом: обработку, управление, описание, поиск и идентификацию фрагментов.

Система предоставляет широкий спектр функциональных возможностей: автоматическая нарезка видео на сцены с точной разметкой по таймкодам; генерация тегов и подробных описаний сцен, распознавание объектов, персоналий и действий; распознавание речи (speech‑to‑text) для аудиофрагментов и создание многоязычных субтитров (поддержка более 400 языков); голосовая и визуальная идентификация персоналий с возможностью редактирования базы данных; поиск и контроль запрещённого контента: распознавание логотипов, предметов, действий; гибкая интеграция с МАМ‑системами и экспорт описаний в различных XML‑форматах; масштабируемая архитектура для обработки больших объёмов данных.

Для бизнеса система дает комплексный эффект: позволяет существенно сократить временные затраты на обработку медиаархивов и одновременно повысить эффективность работы с контентом. Благодаря автоматизации создания описаний и метаданных сотрудники освобождаются от рутинных операций, а процессы становятся прозрачнее и предсказуемее. Кроме того, VideoAnalyzer помогает организациям соблюдать корпоративные и нормативные требования к медиаконтенту, минимизируя риски, связанные с распространением запрещённого материала.

Для ИT‑подразделений решение привлекательно простотой интеграции с уже действующими системами управления медиаконтентом. Обслуживание и масштабирование платформы не вызывают сложностей, а гибкие настройки позволяют адаптировать систему под специфические требования организации. Важный аспект — безопасность данных: VideoAnalyzer размещается на серверах заказчика, что исключает риски, связанные с внешней инфраструктурой.

Для медиаспециалистов и архивариусов система становится мощным рабочим инструментом. С ее помощью можно быстро находить нужные материалы — по тегам, персонам или описаниям сцен. Автоматизация рутинных операций по обработке видео‑ и аудиофайлов экономит время и снижает нагрузку на персонал. Особую ценность представляет возможность оперативно создавать субтитры и описания на множестве языков, а также эффективно контролировать содержимое медиаархивов, отслеживая актуальность и соответствие материалов установленным стандартам.

«Мы рады, что VideoAnalyzer вошел в Реестр российского ПО — это подтверждает уровень решения и упрощает его внедрение у заказчиков. Главное для нас — чтобы данные оставались у клиента: платформа разворачивается на его серверах и даёт полный контроль над медиаархивами», — сказал Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.