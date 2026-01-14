Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о завершении внедрения сервиса «Антифишинг». С помощью функции Т2 обеспечит абонентам круглосуточную безопасность при работе в интернете без дополнительных действий со стороны пользователей. Сервис станет еще одним элементом многоуровневой платформы кибербезопасности SafeWall, доступной бесплатно для всех абонентов оператора.

Т2 предоставила бесплатный сервис «Антифишинг» всем абонентам. Сервис, разработанный в партнерстве с «Соларом», автоматически блокирует переходы на фишинговые и вредоносные сайты. Функция защитит клиентов Т2 от краж персональных данных, логинов, паролей и банковской информации. База угроз включает более 45 тыс. известных мошеннических ресурсов и обновляется ежечасно. Это позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.

Т2 открыла доступ к сервису «Антифишинг» в рамках бесплатного базового слоя многоуровневой системы защиты SafeWall. Платформа уже включает интеллектуальную блокировку подозрительных звонков, бесплатного голосового ассистента, защиту от скрытых подписок и автоматическую маркировку вызовов. Базовый уровень также защищает всех абонентов от попыток несанкционированного входа в их аккаунты на «Госуслугах», дает возможность запрашивать отчеты об утечках персональных данных от «Солара» и включает другие бесплатные сервисы безопасности Т2.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, сказал: «Защита от кибермошенников не должна зависеть от тарифного плана. Каждый, кто пользуется мобильной связью Т2, автоматически защищен от фишинга, даже если впервые слышит это слово. Мы не просим пользователей разбираться в типах угроз, а встраиваем защиту прямо в сеть: сервис работает 24/7, блокирует десятки тысяч мошеннических сайтов и обновляется каждый час. Тем самым Т2 продолжает делать цифровую среду безопасной по умолчанию».

