Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

«Новиком» внедрил российский центр сертификации SafeTech CA

«Новиком» внедрил на своей ИТ-инфраструктуре российское программное обеспечение – корпоративный центр сертификации SafeTech CA. Отечественный продукт защищает данные клиентов в цифровом пространстве и полностью соответствует требованиям законодательства в сфере импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

«Новиком» быстро и бесшовно провел замену центра сертификации Microsoft CA на российский продукт SafeTech CA. Специалисты выстроили работу сервиса в соответствии с бизнес-процессами банка. Особое внимание было уделено безопасности и эффективности при работе с сертификатами – электронными ключами, которые составляют фундамент защиты данных в цифровой среде.

Функциональные и наглядные веб-интерфейсы сервиса SafeTech CA сделали процессы управления сертификатами «Новикома» более гибкими и удобными как для пользователей, так и администраторов. Первые могут самостоятельно формировать запросы на выпуск и обновление своих сертификатов и отслеживать статус их согласования. Администраторы получили удобные инструменты контроля, визуализации статистики и формирования отчетов. Помимо того, интеграция с почтовой службой позволяет своевременно информировать всех участников об изменении статуса сертификата.

«Традиционно «Новиком» уделяет основополагающее внимание безопасности данных своих клиентов. Отечественный продукт SafeTech CA воплощает передовые решения в области защиты информации, соответствует требованиям законодательства об импортозамещении ПО. Мы последовательно продолжаем работу по замене зарубежных компонентов ИТ-ландшафта банка на лучшие отечественные решения», – сказал заместитель председателя правления «Новикома Андрей Макоско.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организации выстроить защиту от фишинга

Взломан хакерский форум BreachForums. Засвечены данные 324 тысяч пользователей

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще