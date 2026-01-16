Центр обработки данных «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошел аттестацию соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации

Центр обработки данных (ЦОД) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил аттестат соответствия требованиям по защите информационно-телекоммуникационной системы (ИТС). Документ выдан по итогам испытаний, проведенных лицензиатом ФСТЭК России по утвержденным методикам и программе. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Эксперты оценили соответствие системы информационной безопасности требованиям по защите от актуальных угроз. Были проверены 12 комплексов средств защиты информации ЦОД, в том числе средств управления, обнаружения вторжений, антивирусной и криптографической защиты. По результатам аттестационных испытаний информационно-телекоммуникационная система ЦОД соответствует составу и содержанию организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21, применительно к 3 уровню защищенности и требованиям Руководящего документа ФСТЭК России от 30.03.1992 применительно к классу 1Г.

ЦОД «Газпром межрегионгаз инжиниринг» выступает единой платформой для функционирования автоматизированных информационных систем компаний группы «Газпром межрегионгаз». ИТС ЦОД выполняет технологический процесс обработки, хранения и передачи данных в закрытом контуре, а также позволяет вести оперативный мониторинг инцидентов информационной безопасности.

«Это первый аттестованный ФСТЭК ЦОД в Группе «Газпром межрегионгаз». Аттестат соответствия требованиям безопасности – это не формальный статус, а реальный инструмент, который гарантирует защиту конфиденциальной информации. Он позволяет выстраивать максимально надежное, управляемое и соответствующее требованиям законодательства цифровое пространство», – сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.