Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Центр обработки данных «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошел аттестацию соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации

Центр обработки данных (ЦОД) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил аттестат соответствия требованиям по защите информационно-телекоммуникационной системы (ИТС). Документ выдан по итогам испытаний, проведенных лицензиатом ФСТЭК России по утвержденным методикам и программе. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Эксперты оценили соответствие системы информационной безопасности требованиям по защите от актуальных угроз. Были проверены 12 комплексов средств защиты информации ЦОД, в том числе средств управления, обнаружения вторжений, антивирусной и криптографической защиты. По результатам аттестационных испытаний информационно-телекоммуникационная система ЦОД соответствует составу и содержанию организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21, применительно к 3 уровню защищенности и требованиям Руководящего документа ФСТЭК России от 30.03.1992 применительно к классу 1Г.

ЦОД «Газпром межрегионгаз инжиниринг» выступает единой платформой для функционирования автоматизированных информационных систем компаний группы «Газпром межрегионгаз». ИТС ЦОД выполняет технологический процесс обработки, хранения и передачи данных в закрытом контуре, а также позволяет вести оперативный мониторинг инцидентов информационной безопасности.

«Это первый аттестованный ФСТЭК ЦОД в Группе «Газпром межрегионгаз». Аттестат соответствия требованиям безопасности – это не формальный статус, а реальный инструмент, который гарантирует защиту конфиденциальной информации. Он позволяет выстраивать максимально надежное, управляемое и соответствующее требованиям законодательства цифровое пространство», – сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Взломан хакерский форум BreachForums. Засвечены данные 324 тысяч пользователей

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще