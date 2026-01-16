Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
UEM SafeMobile представляет новый релиз SM15.0

UEM SafeMobile, разработчиком которого является резидент фонда «Сколково» — НИИ СОКБ «Центр разработки», представляет новую версию платформы управления корпоративными мобильными устройствами SM15.0.

Одним из основных изменений релиза SM15.0 стала новая версия альтернативного варианта интерфейса АРМ. Также теперь при импорте администраторов из Active Directory вместо автоматического доступа ко всему каталогу можно задавать определенную область управления, а при отключении устройства от управления система отзывает все клиентские сертификаты, которые она получила через подключенные удостоверяющие центры.

Новые возможности для устройств под управлением Android

Автоматическое формирование шаблонов конфигураций. При загрузке приложения в АРМ SM автоматически создается шаблон конфигурации из поддерживаемых параметров. Шаблон может быть использован для настройки приложения.

Обратная связь от Android-приложений (Applications Feedback). Появилась поддержка получения и просмотра фидбека от приложений, что позволяет получать расширенную информацию о применении AppConfig и других внутренних статусах приложения.

Перевыпуск сертификатов и переустановка профилей в приложении «Монитор». Появился самостоятельный перевыпуск клиентских сертификатов и переустановка профилей (дата/время, Wi-Fi, доверенные сертификаты, сертификаты для приложений/VPN, обои).

Регистрация событий аутентификации. Система фиксирует успешные и неуспешные попытки авторизации сотрудника на Android-устройстве, включая ошибки ввода пароля в киоске.

SM15.0 доступен на портале технической поддержки.

UEM SafeMobile – платформа централизованного управления корпоративными мобильными устройствами. Система поддерживает устройства на базе большинства операционных систем, включая Android, iOS, iPadOS, «Аврора», Windows, «Ред ОС М», ALT Linux и Astra Linux. UEM SafeMobile управляет как полностью корпоративными устройствами, так и корпоративной областью на личных устройствах. Система позволяет настраивать политики безопасности, парольные политики, осуществлять дистанционное выполнение команд и удаленно управляет приложениями, обеспечивает возможность учета и мониторинга мобильных устройств. UEM SafeMobile сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций».

