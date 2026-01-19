Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Max предупредит о звонках с незнакомых номеров

Мессенджер Max предупредит о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление «Нет в контактах». Если незнакомец звонит не из России — на экране будет отображен регион входящего звонка.

Для активации достаточно обновить приложение — плашка «Нет в контактах» появится на экране во время звонка рядом с именем несохраненного в Контактах абонента.

Для борьбы с мошенниками в Max создана кнопка «Пожаловаться»: сообщить о подозрениях на мошеннические действия, спам или нежелательный контент можно, зажав подозрительное сообщение в чате и выбрав «Пожаловаться» вместе с причиной жалобы. Обращение оперативно рассмотрят сотрудники центра безопасности Max.

Усилить защиту аккаунта в Max можно также с помощью двухфакторной аутентификации — метода, при котором вход в профиль подтверждается двумя факторами: кодом из SMS и облачным паролем. Для того, чтобы её настроить, необходимо перейти в раздел «Приватность» профиля, придумать пароль и добавить его как второй способ защиты, затем придумать подсказку, которая поможет вспомнить пароль, указать почту и ввести код, который пришел на нее. Пароль должен быть надежным — минимум одна буква и несколько цифр, а подсказка — неочевидной для злоумышленника.

