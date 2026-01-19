Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен»

Компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и «Актив» объявляют о завершении совместных тестовых испытаний и подписании сертификата, подтверждающего полную совместимость VDI-решения Termidesk 6.0 с ключевыми устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников. Поддерживает широкий спектр российских и импортных, в том числе Open Source, платформ, систем и средств виртуализации рабочих мест VDI. Termidesk внесен в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России.

«Рутокен ЭЦП» 3.0 — USB-токены и смарт-карты для двухфакторной аутентификации (фактор владения плюс фактор знания PIN-кода) и безопасной работы с электронной подписью на персональном компьютере, мобильных устройствах и в виртуальных средах. Устройства поддерживают отечественные и международные стандарты криптографии и сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России.

Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам легко внедрять многофакторную аутентификацию на основе USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» для защищенного удаленного доступа к виртуальным рабочим столам Termidesk. Это обеспечивает сотрудникам безопасное подключение к корпоративным ресурсам из любой точки мира.

«Для создания доверенных рабочих мест в удаленном формате критически важна сильная аутентификация. Наши продукты решают эту задачу на всех этапах: они защищают вход в корпоративную сеть с помощью многофакторной аутентификации, мгновенно разрывают VPN-соединение при извлечении устройства и сводят на нет риски от утери или кражи токена. Мы рады, что можем предложить пользователям Termidesk комплексное решение для удаленного доступа на базе Рутокен, которое обеспечивает высокий уровень информационной безопасности», — отметила Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив».

«Повышение безопасности удаленной работы в среде виртуальных рабочих столов — одна из самых актуальных задач для ИТ- и ИБ-подразделений компаний. Многофакторная аутентификация с использованием смарт-карт и токенов компании «Актив» является ключевым элементом защиты периметра ИТ-инфраструктуры. Завершенное тестирование решений «Рутокен» и Termidesk подтвердило полную работоспособность их ключевых функций. Это дает нашим заказчикам уверенность в безопасной реализации необходимых сценариев удаленной работы», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.