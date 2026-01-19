Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Servicepipe расширила возможности платформы Visibla для борьбы с рекламным фродом

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, внедрила в платформу для защиты от невалидного трафика Visibla технологию fingerprint. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Visibla — платформа Servicepipe для анализа трафика на уровне приложений и защиты от невалидного трафика в рекламных кампаниях. Включает систему Visibla Scan для анализа состава трафика и верификатор Visibla Verify для проверки его качества.

Лаборатория Servicepipe протестировала технологию перед внедрением. В ходе исследования с помощью fingerprint собирались сотни технических параметров на стороне клиента. Эта информация передавалась в обезличенном виде на сервер для дальнейшего анализа. При этом персональные данные физических лиц не собирались и не обрабатывались.

Лаборатории удалось получить устойчивые сигнатуры устройств и выявить паттерны, характерные для фрод-трафика. Аналитика включала изучение стабильности fingerprint-отпечатков, их изменения при использовании скрывающих инструментов, а также аномалий, характерных для автоматизированных сессий. В результате удалось выявить повторяющиеся сессии с изменяемыми сетевыми параметрами, но идентичными техническими сигнатурами, характерные для бот-сетей и скрытых парсеров. Дополнительно были установлены признаки использования антидетект-решений, которые создают поверхностное разнообразие трафика, но сохраняют уникальные устойчивые параметры устройства.

Полученные наработки интегрированы в линейку решений Visibla.

«Рекламный фрод становится изощреннее. Мошенники научились обходить базовые методы защиты, меняя IP-адреса и используя антидетект-решения, – сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. – Fingerprint в сочетании с другими механизмами анализа Visibla помогает видеть реальную картину и выявлять ботовый трафик в рекламе».

