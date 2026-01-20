«Норникель» развивает собственные ситуационные центры безопасности

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Информационная система ситуационно-аналитических центров безопасности (ИС САЦБ) «Норникеля» включена в Реестр отечественного программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Включение собственного ПО в Реестр Минцифры, позволяет отечественным компаниям получить дополнительный экономический эффект в виде определенных налоговых льгот и коммерческой реализации продукта. Но главное его значение заключается в практическом вкладе компаний в процессы импортозамещения и перехода на отечественное ПО в таких стратегических секторах экономики, как горнодобывающая отрасль и цветная металлургия.

На корпоративном же уровне это пример эффективной совместной работы всех вовлеченных подразделений компании. Блок корпоративной защиты, Блок по взаимодействию с органами власти, Департамент информационных технологий, Налоговый департамент, Департамент корпоративных отношений — все вместе работали на конечный результат в общих интересах и в целях укрепления национальной экономики и экономической безопасности страны в целом», — комментирует Алексей Малинский, директор Департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норникеля».

ИС САЦБ — технологическое ядро корпоративной системы ситуационного мониторинга и информационно-аналитической работы в рамках всей Группы «Норникель».

Основная задача системы — своевременное реагирование на угрозы в сфере корпоративной, экономической, объектовой, кадровой, транспортной безопасности, антитеррористической защиты, а также по таким направлениям, как экологическая безопасность, ПБиОТ, ГОиЧС, противодействие корпоративному мошенничеству (антифрод) и т.д.

Предварительно она прошла специализированную экспертизу профильных ведомств и экспертных групп, включающих, в том числе, представителей ведущих отечественных компаний промышленного и банковско-финансового сектора.

За создание ИС САЦБ летом 2025 года «Норникель» был удостоен премии «Инновация года».

«Способность субъектов экономики быстро и адекватно реагировать на появление новых рисков, становится не только фактором сохранения позиций на отраслевых рынках, но и, в определенном смысле, фактором выживания в новых условиях.

Большие массивы данных, машинная аналитика и разработка на ее основе рекомендаций для принятия решений и последующего прогнозного планирования — одна из наиболее востребованных функций в компаниях, претендующих на статус лидера в своей отрасли. ИС САЦБ, по сути, формирует корпоративные экосистемы безопасности, выступая и в качестве технологического ядра, и единого центра компетенций сразу по нескольким бизнес-функциям», — говорит Сергей Кузнецов, начальник Управления проектов стратегии безопасности.

