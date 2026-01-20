СУБД Nexign Nord получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Интеграция
Компания Nexign (Нэксайн) получила сертификат ФСТЭК для СУБД Nexign Nord. Документ подтверждает, что Nexign Nord соответствует четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты (№ 5008 от 5 декабря 2025 г.), и позволяет применять продукт в государственных органах, финансовых учреждениях и других организациях с повышенными требованиями к защите данных. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Nexign Nord обеспечивает повышенный уровень безопасности данных за счет разграничения доступа, контроля целостности, а также предотвращения утечек и несанкционированного доступа. СУБД от Nexign также продемонстрировала устойчивость к внешним атакам и готовность к эксплуатации в защищенных средах. Дополнительным преимуществом стала поддержка российской инфраструктуры. Система совместима с отечественными ОС Astra Linux и «Ред ОС» и интегрируется со средствами резервного копирования и восстановления данных российского производства, что позволяет формировать импортонезависимый контур информационной безопасности.

В ходе подготовки к сертификации в Nexign Nord были добавлены механизмы контроля целостности дистрибутива, программной среды и целостности объектов баз данных, их проверки и очистки после использования, а также расширены средства аудита и фиксации событий безопасности.

«Сертификация ФСТЭК по четвертому уровню доверия означает, что наши заказчики получают проверенное решение для выполнения регуляторных требований по защите информации. Документ подтверждает, что наша СУБД Nexign Nord надежно защищает критически важные данные и инфраструктуру в соответствии с российским законодательством, включая закон №187-ФЗ и ключевые приказы ФСТЭК России. Безопасность и надежность лежат в основе наших продуктов, и получение сертификата ФСТЭК позволяет открыть новые возможности для Nexign Nord и укрепить доверие наших клиентов», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.

Полученный сертификат открывает дополнительные возможности для использования Nexign Nord в проектах импортозамещения зарубежных СУБД, и реализации масштабных государственных и корпоративных инициатив, где критичен высокий уровень защиты данных.

