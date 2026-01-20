В системе PT ISIM появилась антивирусная технология для защиты промышленных инфраструктур

В системе обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) появился антивирусный модуль, разработанный на основе собственной технологии Positive Technologies. Новая функциональность позволит компаниям усилить безопасность АСУ ТП, а также обеспечить соответствие требованиям ФСТЭК к антивирусной защите объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

На промышленные предприятия пришлось наибольшее число успешных кибератак в 2025 г. По прогнозам экспертов Positive Technologies, эта тенденция сохранится и в 2026 г., причем развитие цифровых технологий увеличит риски для систем промышленной автоматизации, нарушение работы которых может привести к срыву операций и остановке производственных процессов на объектах КИИ.

«PT ISIM имеет широкую технологическую экспертизу и совместим с популярными SCADA-системами российских и международных вендоров. Теперь продукт усилен антивирусной технологией, которая уже успешно проявила себя в составе MaxPatrol Endpoint Security. Благодаря антивирусу система обнаруживает и блокирует ВПО на конечных устройствах — автоматизированных рабочих местах операторов и инженеров, серверах систем промышленной автоматизации, — отметил Евгений Орлов, руководитель направления информационной безопасности промышленных систем, Positive Technologies. — Совместно с другими продуктами Positive Technologies, дополненными необходимой экспертизой для промышленных инфраструктур, обновленный PT ISIM обеспечивает комплексную защиту предприятий от массовых и целевых атак».

Использование нового модуля в составе PT ISIM позволяет предприятиям выполнять требования к антивирусной защите, предъявляемые приказом ФСТЭК № 239 — ключевым нормативным актом в сфере безопасности объектов КИИ. При этом компании по-прежнему могут обеспечить защиту от ВПО за счет интеграции PT ISIM с сетевой песочницей PT Sandbox, без установки агентов на конечных устройствах. При проверке файлов и ссылок PT Sandbox использует комбинацию статических методов, а также поведенческий анализ с эмуляцией систем SCADA.

В декабре 2025 г. стартовали коммерческие продажи собственной антивирусной технологии Positive Technologies в основе MaxPatrol EPP, продукта для предотвращения массовых киберугроз. Кроме того, в течение полугода бесплатно использовать антивирус могут пользователи MaxPatrol EDR.

Чтобы воспользоваться технологией в составе PT ISIM, необходимо обновить систему до последней версии и установить модуль «Антивирус» в составе лицензированного агента конечных устройств PT ISIM Endpoint.