«Форсайт» получил обновленный сертификат ФСТЭК России для 10 версии «Форсайт. Аналитическая платформа»

Компания «Форсайт» объявляет о получении обновленного сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю для 10 версии продукта «Форсайт. Аналитическая платформа». Платформа успешно прошла сертификационные испытания регулятора на соответствие четвертому уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), пятому классу защищенности (согласно РД СВТ) и Техническим условиям. Документ был получен в декабре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

Обновленный сертификат подтверждает, что 10 релиз «Форсайт. Аналитическая платформа» является программным средством со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, реализующим функции идентификации и аутентификации, управления доступом, регистрации событий безопасности и контроля целостности программного обеспечения, соответствует требованиям ФСТЭК по безопасности информации. Новый сертификат соответствия действителен до 28 января 2028 г.

Обновление сертификации – процедура, обеспечивающая актуальность сведений о возможностях программного продукта по защите информации в условиях постоянно меняющихся требований информационной безопасности.

