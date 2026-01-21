«Мамонт» ищет друга: мошенники через TikTok арендуют аккаунты сервисов бесплатных объявлений

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий привлечения школьников и студентов в мошеннические схемы. Злоумышленники через TikTok распространяют короткие видео с обещанием быстрого дохода за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений – от 7 тыс. до 18 тыс. руб. за неделю. Используя такой аккаунт, злоумышленники могут разместить фейковое объявление для обмана пользователей. Владельцу аккаунта в этом случае грозит ответственность за пособничество в мошенничестве. Об этом CNews сообщили представители F6.

Пирожок от скамеров

После того, как в России ограничили количество сим-карт, которое можно зарегистрировать на одного человека, мошенники столкнулись с трудностями при регистрации новых аккаунтов для размещения фальшивых объявлений. Теперь злоумышленники используют схему с арендой аккаунтов.

Аналитики департамента защиты цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую уловку мошенников, использующих для обмана пользователей бесплатные объявления. Киберпреступная схема направлена на школьников и студентов.

Начиная с декабря 2025 г., злоумышленники активно распространяют в TikTok короткие видео, которые обещают быстрый и легкий доход за короткий срок. Внимание привлекают такими фразами, как: «Не хватает средств, чтобы сводить девушку в кафешку?», «Устал считать мелочь на столовку каждый день?». Пользователям предлагают от 7 тыс. до 18 тыс. руб. за неделю. Для связи мошенники используют аккаунты в популярных мессенджерах.

Пользователей, которые заинтересовались предложением, перенаправляют в мошеннический Telegram-канал, где объясняют суть схемы: получить деньги за аренду аккаунта популярного сервиса бесплатных объявлений. Передача учетной записи третьим лицам прямо нарушает пользовательское соглашение платформы, но мошенники об этом не упоминают.

Злоумышленники действуют под видом «крупного рекламного агентства», которое «оказывает помощь большому бизнесу в продаже товаров». Под этим предлогом пользователя предупреждают, что его аккаунт якобы используют для продажи электроники, техники, автозапчастей и других вещей, а диалоги с потенциальными покупателями «арендаторы» будут вести сами. Также владельцу аккаунта обещают, что первую выплату он получит на пятый день аренды. На самом деле пользователь этих денег не увидит.

Малышам вход воспрещен

«Арендаторы» предъявляют строгие требования: пользователь должен быть старше 14 лет, срок регистрации аккаунта – более 90 дней, личность владельца аккаунта должна быть подтверждена на платформе. Киберпреступники сначала запрещают пользоваться учетной записью после ее сдачи в аренду без их указаний, а затем просят владельца аккаунта опубликовать предлагаемое ими объявление. Также мошенники требуют от пользователя находиться на связи на случай, если сервис запросит код для дополнительной проверки безопасности.

Если пользователь согласен с этими условиями, он переходит по ссылке в один из Telegram-ботов злоумышленников. Мошенники используют сеть ботов, их никнеймы (имена) созвучны названиям сервисов бесплатных объявлений. За декабрь 2025 г. только одним из таких ботов воспользовались как минимум 11 тыс. пользователей.

Бот требует от пользователя ввести логин и пароль от учетной записи сервиса, создать заявку и связаться в Telegram с «оператором» для подтверждения сотрудничества. «Оператор» в ответ присылает текст объявления, который предлагают разместить пользователю, и фото к нему. Сообщение противоречит утверждению мошенников о том, что они якобы «помогают большому бизнесу»: в тексте указано, что товар – не новый и принадлежит владельцу аккаунта.

Также пользователю предлагают написать другому «оператору», якобы для получения предоплаты. Второй «оператор» предупреждает, что отправит предоплату в 100 руб., но для получения остальной суммы требуется оформить «зарплатную карту» – причем только в банке, в котором у пользователя нет счетов. Мошенники предлагают на выбор список из семи банков, все они реализуют реферальные программы (платят за привлечение новых клиентов). Для оформления карты «оператор» требует обязательно перейти по ссылке из своего сообщения.

Если пользователь соглашается на предложение, злоумышленники получают доступ к его учетной записи и могут от его имени разместить поддельное объявление. Киберпреступники используют такие приманки, например, в популярной мошеннической схеме «Мамонт», связанной с кражей денег пользователей и данных банковских карт при покупке-продаже несуществующих товаров, туристических путевок и бронировании жилья.

«Владельцев учетных записей обманывают дважды: те не получают обещанных денег и теряют доступ к аккаунту, тем самым нарушают условия сервиса. Соглашаясь добровольно передать свой аккаунт посторонним, пользователь становится пособником злоумышленников. А если через арендованный аккаунт обманут другого человека, то пользователя могут привлечь к уголовной ответственности», – сказала Анастасия Князева, аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Также в результате применения схемы мошенники получают доход от реферальных программ банков за счет привлечения новых клиентов, отмечает эксперт.

Ранее на фоне активной блокировки мошеннических звонков киберпреступники начали приобретать и арендовать аккаунты российских пользователей в популярных мессенджерах.