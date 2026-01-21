Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасность
Российские ИБ-вендоры усиливают экспорт в страны Глобального Юга

За последние два года экспорт российских решений в сфере информационной безопасности заметно переориентировался на рынки Глобального Юга: Ближний Восток, Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию. Рост интереса со стороны этих регионов связан как с ускоренной цифровизацией, так и с усилением требований к защите данных и критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Многие страны сегодня проходят путь, схожий с российским, речь идет не просто о внедрении ИБ-продуктов, а о формировании собственной модели цифрового суверенитета. В этом контексте российский опыт оказывается практически применимым.

Регионы Ближнего Востока и Африки демонстрируют темпы роста расходов на кибербезопасность на уровне около 15% в год. Основной спрос формируют государственные и квазигосударственные структуры, нефтегазовый сектор, энергетика и телеком. Дополнительным драйвером выступают национальные программы цифровой экономики, от Vision 2030 в Саудовской Аравии до аналогичных инициатив в ОАЭ и Катаре. Российские ИБ-решения здесь интересны как альтернатива западному стеку, а также как продукты, адаптированные к работе в условиях сложной инфраструктуры и повышенного уровня киберугроз.

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан остаются для российских компаний наиболее предсказуемым направлением экспансии. Схожие регуляторные требования в области КИИ и персональных данных, языковая и культурная близость, а также ограниченное присутствие западных вендоров создают благоприятные условия для масштабирования. В ряде стран региона наблюдается ужесточение национального ИБ-регулирования, что дополнительно повышает спрос на зрелые и проверенные решения.

Юго-Восточная Азия — один из самых конкурентных рынков ИБ из-за активности китайских и западных производителей и строгого регулирования в сфере данных. При этом именно здесь востребованы высокотехнологичные нишевые продукты — решения для защиты промышленных систем, управления доступом и мониторинга событий безопасности. По словам Александра Рожкова, директора по международному развитию ГК Softline, российские решения находят спрос в проектах для госсектора, промышленности и финансовых организаций, где важны гибкость внедрения и устойчивость к сложным атакам.

Для выхода на зарубежные рынки российские ИБ-вендоры активно используют локализацию продуктов, создание региональных офисов и работу через партнерские сети интеграторов. Такая модель позволяет адаптироваться к требованиям локального законодательства и снизить барьеры входа. Участие в международных выставках и проведение собственных отраслевых мероприятий также остаются ключевым инструментом продвижения.

