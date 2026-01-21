«Согаз» получила лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации

Компания «Согаз» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Компания сможет оказывать услуги в сфере информационной безопасности, проводить испытания средств защиты и систем информатизации клиентов, что позволит значительно развить экспертизу киберстрахования.

«Согаз» обладает практическим опытом урегулирования убытков в сфере защиты от киберугроз. Специалисты компании активно участвуют в ликвидации последствий инцидентов, помогая бизнесу минимизировать операционные и репутационные потери. Лицензия ФСТЭК позволит усилить этот подход: проводить полномасштабную оценку обеспечения защиты данных и ИТ-инфраструктуры клиентов, испытания систем, а также макисмально гибко адаптировать продукты киберстрахования под нужды заказчиков.

Кроме того, в рамках лицензии «Согаз» сможет проектировать защищенные решения и выполнять полный цикл инженерных работ — от монтажа до наладки специализированного оборудования.

«Для нас это не только подтверждение экспертизы, но и фундамент для роста на регулируемом рынке. Наличие такой лицензии позволит углубить сотрудничество с государственными и коммерческими заказчиками, обрабатывающими чувствительные данные. Это дает возможность активно развивать направление киберстрахования, где «Согаз» уже зарекомендовал себя как надежный партнер: чтобы достоверно оценивать и покрывать риски, необходимы глубокие практические знания, подтвержденное оборудование и право на проведение подобных работ», — сказал Михаил Ильин, заместитель председателя правления компании «Согаз».