Cicada8 CyberRating внесена в Единый реестр российского ПО

Компания Cicada8 сообщает, что сведения о системе для оценки уровня защищенности подрядчиков и дочерних организаций Cicada8 CyberRating внесены в Единый реестр российского программного обеспечения. Это позволяет применять ее в государственном секторе и других организациях, к которым предъявляются законодательные требования в части импортозамещения ПО. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Внесение в Единый реестр российского ПО является официальным подтверждением отечественной разработки системы и соответствия требованиям Минцифры России. Организации государственного сектора и других сфер, ведущих процесс импортозамещения ПО, теперь могут использовать Cicada8 CyberRating для снижения киберрисков, связанных с атаками на цепочку поставок.

Cicada8 CyberRating – это система для оценки уровня защищенности подрядчиков и дочерних организаций. Она учитывает широкий спектр критериев и на базе неинвазивного анализа формирует совокупный рейтинг информационной безопасности организаций, который актуализируется в режиме реального времени. Рейтинг присваивается, исходя из независимой оценки организаций по трем направлениям: наличие уязвимостей на ИТ-периметре (Vulnerability Rating), репутация активов, расположенных на внешнем периметре (Network Rating), и выявление фактов утечки баз данных, ассоциированных с данной компанией (Leaks Rating).

«С внесением сведений в Единый реестр российского ПО Cicada8 CyberRating может применяться в организациях, которые обязаны использовать исключительно отечественное ПО. Решение поможет им контролировать безопасность всей сети контрагентов и дочерних организаций, выявлять недостатки в защите и приоритизировать меры по их устранению. Кроме того, уровень защищенности теперь может стать дополнительным фактором при выборе подрядчиков в государственном секторе», – сказал Сергей Колесников, технический директор Cicada8.

Система Cicada8 CyberRating – один из модулей платформы Cicada8, которая благодаря сервису централизованного управления уязвимостями внешнего и внутреннего периметра и отслеживания киберугроз в реальном времени. позволяет реализовать комплексный подход к снижению цифровых рисков. В рамках платформы заказчикам доступны инструменты для контроля уязвимостей, выявления фишинговых сайтов с упоминанием бренда, обнаружения утечек исходного кода, корпоративных данных и интеллектуальной собственности, а также упоминаний об инцидентах кибербезопасности компании в СМИ, соцсетях и даркнете.