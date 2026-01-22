Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Эксперты Bi.Zone AntiFraud зафиксировали снижение мошеннической активности почти на 7% во втором полугодии 2025 года

Bi.Zone подвела итоги второй половины 2025 г. и назвала наиболее популярные мошеннические схемы. Среди них — обман с эзотерическими услугами, где злоумышленники выдают себя за тарологов, астрологов и экстрасенсов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Во втором полугодии 2025 г. специалисты Bi.Zone AntiFraud отметили снижение мошеннической активности на 7%. Отрицательная динамика наблюдается и в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Во втором полугодии 2025 г. было зафиксировано на 25% меньше кейсов, чем во втором полугодии 2024 г.

Эксперты Bi.Zone AntiFraud также отмечают тенденцию к переходу от таргетированных атак к массовым мошенническим схемам, которые нацелены сразу на большое количество потенциальных жертв. Во втором полугодии 2025 г. массовых схем зафиксировано на 21% больше, чем таргетированных.

Несмотря на общий спад мошеннической активности, остаются схемы, которые мошенники используют все чаще:

– Фальшивые билеты на мероприятия. Мошенники устанавливают контакт с жертвой на сайте знакомств и предлагают вместе пойти на концерт или спектакль. Для покупки билетов они отправляют ссылку на поддельный сайт. Данные банковской карты и деньги остаются у злоумышленников. После мошенники прекращают общение или удаляют профиль.

– Займы на выгодных условиях. Мошенники предлагают быстрый заем, выдавая себя за представителей микрофинансовой организации. Для оформления такого займа не нужно проходить проверку, достаточно оплатить комиссию. После перевода денег от заемщика мошенники исчезают или продолжают вымогать дополнительные платежи.

– Эзотерические услуги. Это новая схема, которая стала популярна в IV квартале 2025 г. Мошенники выдают себя за тарологов, астрологов и экстрасенсов. Потенциальная жертва оплачивает услуги: гадание, составление натальной карты, «диагностику судьбы». После оплаты мошенники пропадают или убеждают оплатить дополнительные консультации и «чистки энергии». В результате деньги списываются, а обещанный результат отсутствует.

Алексей Лужнов, руководитель Bi.Zone AntiFraud: «Еще один тренд, который мы видим, — снижение мошеннической активности с использованием финансовых сервисов. Это связано с тем, что компании из финсектора давно работают в условиях жестких регуляторных требований. Они одними из первых внедряют современные антифрод-системы на базе искусственного интеллекта, выстраивая комплексную и многоуровневую систему безопасности. По нашим прогнозам, в 2026 году мошенники будут активнее применять различные схемы, используя онлайн-сервисы с большой аудиторией, а также сервисы отрасли e-com».

