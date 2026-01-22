Интеграция
F6 получила государственную лицензию на образовательную деятельность

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, получила государственную лицензию на дополнительное профессиональное образование. Сейчас в каталоге компании – 11 образовательных курсов, которые позволяют слушателям получить актуальные практические знания в сфере кибербезопасности. Эти программы объединяют практический опыт противодействия киберугрозам, реагирований на инциденты и расследования высокотехнологичных преступлений, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты F6. Об этом CNews сообщили представители F6.

Обучение от F6 – это B2B-сервис на основе более чем 20-летнего опыта компании в области информационной безопасности. Образовательные курсы ориентированы на корпоративных клиентов и рассчитаны на сотрудников с опытом работы в сфере кибербезопасности и информационных технологий.

Среди слушателей обучающих программ F6 – аналитики SOC и CERT, компьютерные криминалисты, аудиторы и пентестеры, специалисты Threat Intelligence, руководители подразделений ИБ, топ-менеджеры крупнейших российских и белорусских компаний, отвечающих за ИT и кибербезопасность.

Чаще всего в F6 для обучения своих сотрудников обращаются банки и финансовые организации, промышленность, ретейл, а также государственные организации и ведомства. По итогам 2025 г. в топ-5 самых востребованных курсов входят: «Аналитик SOC», «Реагирование на инциденты информационной безопасности», «Исследование атак шифровальщиков», «Анализ данных киберразведки» и «Тестирование на проникновение». Новое перспективное направление — обучение топ-менеджеров.

Образовательные курсы F6 проводятся в формате интенсивов продолжительностью от двух до пяти дней как очно, в учебном центре компании, так и онлайн. Это позволяет слушателям повысить уровень своих знаний и навыков в кибербезе, не отрываясь от основной деятельности. После обучения слушатели получают удостоверение установленного образца.

«Получение государственной лицензии на дополнительное профессиональное образование свидетельствует о том, что все образовательные курсы и тренинги, которые проводят специалисты F6, соответствуют государственным стандартам и требованиям, — отметила Светлана Бурикова, руководитель департамента обучения компании F6. — Наша цель – усилить компетенции команд и специалистов в области информационной безопасности, развить устойчивые навыки, проверенные на практике. В 2026 году мы делаем акцент на развитии обучающих программ для руководителей банков и финансовых компаний, промышленных предприятий, ИIT-корпораций и госкомпаний».

Обучение в F6 позволяет не просто получить актуальные практические знания, но и получить официальное удостоверение, подтверждающее повышение квалификации а также зафиксировать успешное освоение программы в государственном реестре ФРДО.

