«Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен»

Компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» с версии 4.3.

Совместимость продуктов является частью широкого технологического партнерства двух компаний, в рамках которого каждый год подтверждается совместная работа устройств Рутокен и с другими продуктами «Кода Безопасности»: «Континент АП/ZTN Клиент», Jinn-Client и Secret Net Studio.

Программно-аппаратный комплекс «Соболь» предназначен для защиты компьютера от несанкционированного доступа и обеспечения доверенной загрузки операционной системы. ПАК «Соболь» имеет сертификаты ФСБ и ФСТЭК России, что позволяет использовать его для защиты информации в автоматизированных системах до класса защищенности 1Б включительно, в ИСПДн до УЗ1 включительно и в ГИС до 1 класса защищенности включительно и в ЗОКИИ до 1 категории значимости включительно.

Устройства «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию для работы с ПАК «Соболь», требуя физического наличия токена и ввода PIN-кода. «Рутокен ЭЦП 3.0» можно использовать для работы с ключами электронной подписи, такие ключи хранятся в неизвлекаемом виде, что сводит к нулю риск их компрометации даже при утере самого носителя. Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с NFC-интерфейсом, поддерживают работу не только на ПК, но и на мобильных устройствах под управлением Android, iOS и «Аврора». Это позволяет использовать один токен для защиты ПК от несанкционированного доступа и юридически значимого электронного документооборота.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив», сказала: «Совместные испытания показали, что связка USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» создает целостный защищенный контур. Это не просто техническая проверка, а готовое решение для заказчиков, которым критически важно обеспечить неизвлекаемость ключевой информации и предотвратить несанкционированный доступ на всех этапах работы».

