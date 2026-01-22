Треть россиян, которые используют гаджеты для мониторинга здоровья, хранят данные с них в секрете

Спектр возможностей для заботы о здоровье постоянно расширяется и «Лаборатория Касперского» решила выяснить, какие умные устройства и приложения для мониторинга показателей организма используют россияне. Среди тех, кто отслеживает состояние здоровья с помощью цифровых инструментов, более востребованы мобильные приложения — например, для подсчета шагов или калорийности пищи (КБЖУ). Ими пользуются три четверти опрошенных*, в то время как умными устройствами с выходом в интернет, такими как фитнес-браслеты, смарт-часы, умные весы, — 64% респондентов. При этом каждый третий (32%) не готов делиться информацией о показателях своего организма. Большинство же (68%) не видит проблемы в обсуждении данных о состоянии своего здоровья с другими людьми, например с семьёй (49%), врачом (38%), друзьями (19%) или тренером (10%). Ещё 3% готовы озвучивать такие данные подписчикам и друзьям в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатория Касперского».

Из умных устройств для отслеживания здоровья наиболее популярны смарт-часы (70%) и фитнес-браслеты (60%). Также в топ-5 вошли шагомер (51%), умные весы (45%) и умный тонометр (41%). Молодёжь в возрасте 18-34 года чаще, чем более взрослые респонденты, пользуется умным оксиметром или пульсоксиметром для измерения уровня кислорода в крови (24%) либо датчиком сна (22%).

«Мы видим устойчивую тенденцию — россияне все осознаннее относятся к своему здоровью и всё чаще используют цифровые устройства для контроля повседневной активности и ключевых показателей организма. Такой спрос подтверждает, что забота о здоровье и контроль физических параметров становятся не сезонным интересом, а постоянной частью образа жизни», — сказал Никита Толпыгин, руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео».

При этом как правило, они не ограничиваются только цифровыми инструментами, а применяют еще два-три более традиционных метода сбора информации о состоянии организма. Речь идёт, например, о регулярных профосмотрах и сдаче анализов.

В топ-5 интересующих показателей входят: количество пройденных шагов (83%), пульс (73%), давление (58%), вес (55%) и энергозатраты (50%). Молодёжь более склонна фиксировать сожжённые калории (58%), наблюдать за сном (47%), составом своего тела, в том числе процентами жира, мышц, воды в организме (36%), отслеживать уровень стресса (31%). Люди старше 55 лет чаще используют умные устройства и приложения для измерения давления (66%) и уровня сахара в крови (31%).

«Технологии помогают нам во многих областях жизни, в том числе контролировать показатели здоровья и спортивных достижений. Но важно понимать, что данные, которые собирают смарт-часы и фитнес-браслеты, конфиденциальны. Рекомендуем доверять только моделям от проверенных производителей, поскольку они более тщательно относятся к вопросам сбора, хранения и передачи личных данных. Кроме того, нужно помнить о риске использования злоумышленниками уязвимостей в умных устройствах для получения доступа к домашним сетям Wi-Fi. Базовая мера безопасности — устанавливать уникальный сложный пароль на каждое устройство с доступом к интернету и регулярно менять его. Если на устройстве пароль установлен по умолчанию, сбрасывать и менять все заводские настройки», — сказал Андрей Сиденко, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

* Опрос «Гаджеты для мониторинга здоровья» проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» среди жителей крупных городов России в 2025 г. Всего были опрошены одна тысяча человек, которые мониторят показатели организма с помощью гаджетов или мобильных приложений.