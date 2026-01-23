Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

BI.Zone GRC получила сертификат ФСТЭК России

BI.Zone объявила о получении сертификата ФСТЭК России на BI.Zone GRC. Подтверждено соответствие ПО 4 уровню доверия, что позволяет использовать решение в государственных информационных системах и на объектах КИИ.

Платформа BI.Zone GRC позволяет централизованно управлять процессами кибербезопасности, оценивать риски и автоматизированно выполнять требования законодательства. Пройденная сертификация подтверждает, что компании и холдинги могут использовать решение в системах, требующих повышенного уровня защищенности. К ним относятся: государственные информационные системы до 1 класса защищенности включительно; автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно; информационные системы персональных данных до 1 уровня защищенности включительно; информационные системы общего пользования до 2 класса включительно; значимые объекты критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно.

Андрей Быков, руководитель BI.Zone GRC, сказал: «Пройденная сертификация подтверждает, что наша платформа соответствует строгим стандартам безопасности, которые необходимо выполнять компаниям и холдингам, работающим с чувствительными данными. Особенно это актуально для организаций из государственного и финансового сектора, транспорта и логистики. Решение класса GRC становится не просто инструментом для соблюдения требований, а системой, которая полноценно встраивается в бизнес-процессы, позволяет оценивать риски, делает безопасность измеримой и управляемой».

Решение BI.Zone GRC включено в реестр отечественного ПО, а также совместимо с российскими операционными системами, включая Astra Linux и «Ред ОС».

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

В древней Linux-утилите найдена критическая «дыра», которую не замечали 11 лет. Она открывает всем желающим root-доступ. Эксплойт умещается в одну строку

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
