BI.Zone GRC получила сертификат ФСТЭК России

BI.Zone объявила о получении сертификата ФСТЭК России на BI.Zone GRC. Подтверждено соответствие ПО 4 уровню доверия, что позволяет использовать решение в государственных информационных системах и на объектах КИИ.

Платформа BI.Zone GRC позволяет централизованно управлять процессами кибербезопасности, оценивать риски и автоматизированно выполнять требования законодательства. Пройденная сертификация подтверждает, что компании и холдинги могут использовать решение в системах, требующих повышенного уровня защищенности. К ним относятся: государственные информационные системы до 1 класса защищенности включительно; автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно; информационные системы персональных данных до 1 уровня защищенности включительно; информационные системы общего пользования до 2 класса включительно; значимые объекты критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно.

Андрей Быков, руководитель BI.Zone GRC, сказал: «Пройденная сертификация подтверждает, что наша платформа соответствует строгим стандартам безопасности, которые необходимо выполнять компаниям и холдингам, работающим с чувствительными данными. Особенно это актуально для организаций из государственного и финансового сектора, транспорта и логистики. Решение класса GRC становится не просто инструментом для соблюдения требований, а системой, которая полноценно встраивается в бизнес-процессы, позволяет оценивать риски, делает безопасность измеримой и управляемой».

Решение BI.Zone GRC включено в реестр отечественного ПО, а также совместимо с российскими операционными системами, включая Astra Linux и «Ред ОС».