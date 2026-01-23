Blazar выпустила обновлённую версию системы Blazar Network Access Control

Blazar выпустила обновлённую версию системы Blazar Network Access Control. Благодаря ряду существенных улучшений Blazar NAC 2.5, помимо расширения функциональности, обеспечивает заказчикам повышенную надёжность и безопасность эксплуатации.

Новая версия оптимизирована для работы в крупных корпоративных средах с большим количеством устройств и пользователей. Это достигается за счёт поддержки кластерного развертывания, позволяющего системе равномерно распределять нагрузку и обеспечивать её непрерывную работоспособность

Значительно усилены механизмы контроля соответствия рабочих мест корпоративным требованиям безопасности. Добавлена возможность отслеживать запущенные процессы в операционных системах, а также контролировать установленные пакеты программного обеспечения на станциях под управлением ОС Linux, что повышает общий уровень защиты и способствует своевременному выявлению потенциальных угроз, снижая риски нарушений требований внутренних стандартов.

Ещё одно ключевое усовершенствование — поддержка протокола TACACS+, который позволяет централизованно задавать правила доступа администраторов к сетевому оборудованию, существенно повышая уровень защищённости всей ИТ-инфраструктуры.

«Мы последовательно реализуем стратегию развития нашего продукта, ориентируясь на потребности крупных корпоративных клиентов. Параллельно с внедрением новых функций мы уделяем особое внимание нефункциональным требованиям. Одной из наших ближайших целей является подготовка решения к сертификации и расширение области его применения, включая государственный сектор, где действуют соответствующие строгие требования и стандарты», — сказал генеральный директор компании Blazar.