Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Blazar выпустила обновлённую версию системы Blazar Network Access Control

Blazar выпустила обновлённую версию системы Blazar Network Access Control. Благодаря ряду существенных улучшений Blazar NAC 2.5, помимо расширения функциональности, обеспечивает заказчикам повышенную надёжность и безопасность эксплуатации.

Новая версия оптимизирована для работы в крупных корпоративных средах с большим количеством устройств и пользователей. Это достигается за счёт поддержки кластерного развертывания, позволяющего системе равномерно распределять нагрузку и обеспечивать её непрерывную работоспособность

Значительно усилены механизмы контроля соответствия рабочих мест корпоративным требованиям безопасности. Добавлена возможность отслеживать запущенные процессы в операционных системах, а также контролировать установленные пакеты программного обеспечения на станциях под управлением ОС Linux, что повышает общий уровень защиты и способствует своевременному выявлению потенциальных угроз, снижая риски нарушений требований внутренних стандартов.

Ещё одно ключевое усовершенствование — поддержка протокола TACACS+, который позволяет централизованно задавать правила доступа администраторов к сетевому оборудованию, существенно повышая уровень защищённости всей ИТ-инфраструктуры.

«Мы последовательно реализуем стратегию развития нашего продукта, ориентируясь на потребности крупных корпоративных клиентов. Параллельно с внедрением новых функций мы уделяем особое внимание нефункциональным требованиям. Одной из наших ближайших целей является подготовка решения к сертификации и расширение области его применения, включая государственный сектор, где действуют соответствующие строгие требования и стандарты», — сказал генеральный директор компании Blazar.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

В древней Linux-утилите найдена критическая «дыра», которую не замечали 11 лет. Она открывает всем желающим root-доступ. Эксплойт умещается в одну строку

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще