K2 Cloud повысил уровень безопасности облачной платформы и расширил область действия аудитов безопасности на Санкт-Петербург

K2 Cloud (подразделение «К2Тех»), российский облачный провайдер с экспертизой интегратора, объявил о завершении очередного цикла аудитов безопасности, в результате которого было подтверждено соответствие требованиям национального и международного стандартов защиты данных и расширена область действия требований аудитов безопасности. По результатам проверки не выявлено ни одного нарушения требований безопасности.

По итогам независимой оценки соответствия требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017, проведенной ПК «РАД КОП» (лицензия ФСТЭК России), платформа «К2 Облако» получила итоговый коэффициент соответствия 0,95 — это один из лучших показателей на рынке и рост по сравнению с результатом прошлого года (0,94). Аудит подтвердил соответствие усиленному (первому) уровню защиты, а также 5 уровень зрелости процессов – наивысший из шести возможных по методике ГОСТ Р 57580.2-2018.

Кроме того, впервые в ходе независимых аудитов был проверен регион облачной платформы в Санкт-Петербурге, запущенный в 2025 г. Подтверждение соответствия означает, что клиенты могут использовать регионы «К2 Облака» “ru-msk” и “ru-spb” с гарантией одинаково высокого уровня безопасности, соответствующего требованиям регуляторов.

Параллельно был успешно пройден международный аудит PCI DSS v4.0.1, подтвердивший соответствие платформы требованиям безопасности для обработки данных платежных карт. Аудит охватил все дата-центры K2 Cloud, включая инфраструктуру в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы непрерывно работаем над усилением безопасности нашей платформы. Рост оценки по ГОСТ Р 57580.1-2017 до 0,95 и расширение аудитов безопасности на Санкт-Петербург — это результат системной работы команды и инвестиций в инфраструктуру. Теперь наши клиенты могут быть уверены в одинаково высоком уровне защиты данных в различных регионах присутствия K2 Cloud, соответствующем как российским, так и международным стандартам», — отметил Александр Лугов, руководитель группы по обеспечению информационной безопасности облачной платформы K2 Cloud.

K2 Cloud остается одним из самых безопасных облачных провайдеров для финансовых организаций в России, предлагая клиентам современную технологичную платформу на базе пяти дата-центров в нескольких географически распределенных регионах, полностью соответствующую регуляторным требованиям.

