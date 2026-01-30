В 2025 году МТС защитила жителей Тувы от почти 13 миллионов нежелательных звонков

Цифровая экосистема МТС сообщает, что по итогам 2025 г. заблокировала в Республике Тыва на 60% больше звонков от спамеров и мошенников. При этом со второго полугодия специалисты фиксировали снижение темпов роста преступной активности. Это связано с совершенствованием ИИ-инструментов для поиска и блокировки нежелательных вызовов, а также с вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. МТС с помощью всех инструментов защиты от нежелательных звонков заблокировала в республике 12,8 млн вызовов – это в 1,6 больше, чем годом ранее. При этом в 2024 г. по сравнению с 2023 рост блокировок составил 80% (в 1,8 раз). Всплеск активности спамеров и мошенников в отношении жителей Тувы начался в марте-апреле 2025 года, ее пик пришеёлся на июль. Начиная с середины года до его конца количество попыток дозвониться абонентам планомерно снижалось.

В случае выявления подозрительного звонка инструмент на базе ИИ «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов и вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей республики за год, составила около 2,5 млн минут, или 4,8 лет.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Кроме того, звонки стали персонализированными. Например, доля схем, когда одной жертве последовательно звонят несколько человек под маской сотрудников разных ведомств, выросла на 50%.

«За последний год мошенники изменили свою тактику. Если раньше они нередко звонили россиянам под предлогом продления договора с мобильным оператором, то в прошлом году самой распространенной стала легенда, связанная с дополнительным заработком и инвестициями. Мы совершенствуем системы поиска и блокировки вызовов с сомнительных номеров. Кроме того, голосовой робот в опции “Безопасный звонок” может предупредить абонента о потенциальной опасности во время разговора. Обучаясь на множестве примеров диалогов со злоумышленниками, ИИ становится всё умнее. И сейчас мы работаем над тем, чтобы он распознавал не только действующие схемы мошенничества, но и прогнозировал появление новых», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.