В Rutube зафиксировали более 1,4 млрд сетевых атак на видеохостинг в 2025 году

По данным «ГПМ Цифровые Инновации» (оказывает услуги по информационной безопасности для компаний «Газпром-Медиа Холдинга»), в 2025 г. было зафиксировано более 1,4 млрд сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Всего системами киберзащиты отражено более 3,5 млн фишинговых атак за 2025 г. или более 9 тыс. ежедневно.

За год специалисты «ГПМ Цифровые Инновации» отразили более 200 DDoS-атак на цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга», 60% из которых пришлось на период сентябрь-декабрь, а объем одной из крупнейших кибератак за год составил более 1,5 Тбит/с. Ядро защиты от DDoS-атак обеспечивает система безопасности, реализованная на основе решения компании «Гарда» (входит в «ИКС-Холдинг»).

«Надежность работы наших цифровых платформ и доступность контента для зрителей — стратегический приоритет. Мы продолжаем постоянно совершенствовать все применяемые меры информационной безопасности и защиты данных, подходы к управлению киберрисками, повышаем устойчивость ИТ-инфраструктуры к киберугрозам, используем возможности ИИ. В прошлом году мы столкнулись не только с большим количеством кибератак, но и с ростом их мощности, появлением разнообразных сценариев — это формирует новый ландшафт киберугроз в медиаиндустрии», — сказал директор по кибербезопасности «ГПМ Цифровые Инновации» Алексей Жуков.

Специалисты компании отмечают семикратный рост APT-атак (advanced persistent threats, целенаправленные кибератаки), которые регистрирует внутренний SOC (центр обеспечения информационной безопасности).

«При моделировании угроз и плановых киберучениях, а также в ходе киберразведки мы выявляем все большее количество хакерских группировок со своими уникальными тактиками и техниками. Мы видим, что количество АРТ-атак выросло в 7 раз. Однако социальная инженерия благодаря новым подходам и технологиям, таким как доксинг, претекстинг, AI-инструменты и т.п., а также атаки через третьих лиц всё ещё остаются наиболее эффективными для злоумышленников. Анализ этих трендов позволяет нам не просто реагировать на инциденты, а принимать превентивные меры, формируя устойчивый фундамент для цифровой трансформации компании и стабильной работы сервисов», — отметил Алексей Жуков.

