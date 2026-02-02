ИБ-аутсорсинг становится популярнее из-за сокращения бюджетов

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
По оценкам «Кросс технолоджис», объем рынка ИБ-аутсорсинга в 2025 г. составил около 20 млрд руб., рост по сравнению с 2024 г. составил порядка 15%. В 2026 г. эксперты ожидают увеличения темпов роста рынка до 18-20%. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

На ИБ-рынке сохраняется значительный дефицит кадров: по оценкам специалистов, он может достигать 40%, спрос на middle и senior специалистов остается крайне высоким. Конкуренция за таких работников становится интенсивной, что ведет к стремительному росту зарплат.

Специалисты «Кросс технолоджис» считают, что сегодня рынок информационной безопасности движется к ситуации, когда наиболее квалифицированные эксперты будут работать либо в крупнейших компаниях с развитой экосистемой, которые могут позволить себе собственных ИБ-провайдеров, либо в сторонних ИБ-компаниях, оказывающих услуги. При этом основная часть in-house команд будет состоять из middle-специалистов, способных поддерживать системы в рабочем состоянии и разбираться с небольшими инцидентами. Учитывая, что рынок ИБ-решений в России довольно разнообразен, то быть специалистом, который разбирается хотя бы в половине из существующих отечественных решений кажется нереалистичным сценарием.

«Содержать свою, полноценную ИБ-команду — это очень дорого, поэтому позволить себе это могут лишь ограниченное число наиболее крупных компаний. Также работников, особенно молодых специалистов и тех, кто уже имеет определенный средний опыт работы в ИБ, помимо денежного фактора зачастую важно мотивировать интересными и нестандартными задачами, помогать им расти и развиваться, что может быть сложным в условиях рутинных задач по поддержке существующей инфраструктуры. Поэтому компании больше мигрируют в сторону работы с подрядчиками, которые закрывают все сложные ИБ-задачи, позволяя внутренней команде не только поддерживать системы, но и вовлекаться в процессы развития и модернизации этих систем, наращивая собственные компетенции и расширяя область знаний в тех или иных СЗИ с помощью консультаций подрядчика и экспертного контроля», — сказал Ильдар Галиев, руководитель направления развития услуг «Кросс технолоджис».

Среди ИБ-услуг наиболее востребованными будут оставаться разработка архитектуры, внедрение СЗИ, анализ защищенности, аудит и консалтинг. Трансформация будет заключаться в передаче подрядчику еще большего пула работ. При этом будет активно расти спрос на техническую поддержку решений и внешний SOC, которые позволят компаниям обеспечивать полноценный мониторинг и поддержание систем в актуальном состоянии без внутренних специалистов.

С другой стороны, указывают в «Кросс технолоджис», часть компаний прибегает также к аутстаффингу (аренда специалистов/консультации/экспертный контроль). Таким образом заказчик снимает с себя нагрузку, связанную, например, с социальным обеспечением специалиста, а также может проще манипулировать сроками сотрудничества. Всплеск аутстаффинга наблюдался к концу 2025 г. после волны сокращений технических направлений в крупных компаниях.

