«Солар»: за 2025 год число веб-уязвимостей выросло в 3,2 раза, среди них — ИИ-сервисы и платформа для создания сайтов

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар» изучили 1046 уязвимостей в почти 700 российских и зарубежных веб-приложениях. Из них почти 40% обнаружены в IV квартале. При этом впервые за год был зафиксирован растущий тренд на уязвимости в ИИ-сервисах — обнаружено 24 подобных недостатка за год. В топе наиболее «уязвимых» решений — платформа для создания сайтов WordPress и ее плагинах, роутерах, сетевом оборудовании и других ИТ-продуктах. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

В обзор уязвимостей веб-приложений вошла статистика по новым уязвимостям и proof-of-concept (PoC, пример кода или программа, показывающие, как работает уязвимость) в 680 продуктах — популярных приложениях, сайтах и сетевом оборудовании. Информация получена из открытых источников: Telegram-каналов об информационной безопасности, статей исследователей безопасности и т.д.

Так, в IV квартале 2025 г. было обнаружено 397 уязвимостей — это 38% от всех найденных за год, а прирост в сравнении с I кварталом составил 220%.

Количество «уязвимых» продуктов тоже увеличилось в 4,2 раза — всего в IV квартале было найдено 229 веб-приложений против 70 — в I квартале. По мнению экспертов, такая тенденция говорит о необходимости компаниям закладывать больше ресурсов на установку обновлений и другие меры по предотвращению кибератак через уязвимости во второй половине года.

Большая часть уязвимостей в IV квартале (82%) имела сетевой вектор — это значит, что их эксплуатация проходила через сетевые протоколы (HTTP, SSH, SMB и т.д.). Почти 15% приходились на локальные сети, остальные еще находятся в процессе изучения.

По данным Solar 4RAYS, в конце года начали появляться и уязвимости типа «смежный вектор атаки». Это уязвимость, эксплуатация которой требует, чтобы жертва и злоумышленник находились в одной локальной среде передачи данных — например, в общем LAN‑сегменте, Wi‑Fi‑сети или ином логически или физически общем канале. Такой средой может быть корпоративная сеть, где устройства соединены кабелем или Wi‑Fi и могут напрямую обмениваться информацией. В отличие от локального вектора (Local), злоумышленнику не требуется прямого доступа к хосту, достаточно нахождения в той же сети, где доступен уязвимый компонент. Примером такой уязвимости является CVE-2025-67780 — брешь в системе спутникового интернета StarLink, обнаруженная в 4-м квартале.

Отдельно отметим, что 4% всех найденных уязвимостей за год имели максимальный уровень критичности (10/10) — это означает, что их легко эксплуатировать и они дают хакерам практически неограниченные возможности для развития атаки. Что касается IV квартала, то большая часть сетевых уязвимостей (69%) имела наиболее высокий или критичный уровень опасности, еще 25% имели средний уровень.

По традиции, платформой с наибольшим числом найденных уязвимостей в 4-м квартале (11% от других найденных) стала WordPress, при этом пять из них имели максимальный балл критичности. Всего за год в платформе и ее плагинах было обнаружено более 140 недостатков информационной безопасности. Такой тренд говорит о том, что компаниям необходимо особенно внимательно следить за обновлением компонентов в популярных open source-продуктах. 5% уязвимостей в IV квартале пришлись на роутеры и другое телеком-оборудование.

Эксперты Solar 4RAYS зафиксировали продолжение тренда на уязвимости в ИИ-сервисах — всего за IV квартал были обнаружены 10 брешей в подобных веб-приложениях. Среди них — Flowise (платформа/инструмент с открытым исходным кодом для создания ИИ-агентов), Ray (открытый программный фреймворк для масштабирования задач машинного обучения, обучения ИИ-моделей и распределённых вычислений) и OpenAI — Codex CLI (инструмент для программирования от OpenAI).

«Интерес к теме ИИ не угасает, новые стартапы в данной области появляются чуть ли не каждый день. Вокруг AI-моделей строят полноценные веб-приложения с API-интерфейсами, например, для взаимодействия с ними со сторонних ресурсов или через AI-агентов. К сожалению, в стремлении быстрее вывести на рынок новый продукт разработчики не всегда уделяют должное внимание безопасности: валидации входных данных, разграничению доступа к критичным API, проверке авторизации и т. д. Поэтому в 2026 г. в фокусе внимания злоумышленников могут оказаться именно такие сервисы», – сказал Сергей Беляев, эксперт центра исследования киберугроз Solar 4RAYS.

В связи с этим специалисты Solar 4RAYS рекомендуют пристально следить за информацией о новых уязвимостях и своевременно устанавливайте обновления безопасности. О самых опасных уязвимостях можно узнать в блоге, а также в Telegram-канале центра исследования киберугроз.