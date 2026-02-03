Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Эшелон Технологии» и «Конфидент» подтвердили совместимость решений для кибербезопасности

АО «Эшелон Технологии» и ООО «Конфидент» завершили испытания и подтвердили двустороннюю совместимость системы управления событиями информационной безопасности Komrad Enterprise SIEM и системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С». Сертификат совместимости от 14.01.2026 г. подтверждает корректную работу решений в связке. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Интеграция позволяет централизованно собирать, анализировать и реагировать на инциденты информационной безопасности, повышая эффективность защиты критически важных данных для клиентов из госсектора и коммерческих организаций. События Dallas Lock передаются в Komrad Enterprise SIEM в формате CEF через Syslog-коллектор, обеспечивая единый контекст мониторинга угроз.

«Мы не просто объединяем технологии — мы реализуем сценарии, запрошенные рынком. Совместимость с Dallas Lock демонстрирует зрелость отечественной ИБ-экосистемы и усиливает аналитические возможности Komrad Enterprise SIEM», — сказал Николай Лишке, директор центра кибербезопасности АО «Эшелон Технологии».

«Теперь события Dallas Lock могут быть полноценно использованы в рамках комплексной системы управления ИБ — это логичный шаг в ответ на запросы заказчиков, реализующих экосистемный подход к защите», — сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес-партнерству ЦЗИ ООО «Конфидент».

Komrad Enterprise SIEM — масштабируемая система централизованного управления событиями информационной безопасности и реагирования на них. Применение Komrad Enterprise SIEM позволяет выполнять требования регуляторов к защите персональных данных и обеспечивать безопасность критической информационной инфраструктуры. Система включена в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России.

Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур). Представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Windows с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. Редакция «К» предназначена для защиты конфиденциальной информации, редакция «С» — для защиты конфиденциальной информации и информации, составляющей государственную тайну. Продукт включен в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России.

